Piano sociale di zona 2022-2024, c'è l'approvazione definitiva

Si è celebrata la Conferenza di servizi per l'approvazione definitiva del V Piano Sociale di Zona 2022-2024 dell'Ambito territoriale di Barletta, a cui hanno partecipato i referenti della Regione Puglia, la ASL BT e la Provincia BAT.Il V Piano Sociale di Zona (PdZ) dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS) di Barletta 2022 – 2024 rappresenta lo strumento di raccordo tecnico e politico attraverso il quale gli Enti sottoscrittori s'impegneranno a dare concreta organizzazione e attivazione ai servizi e agli interventi nel territorio, assumendo precisi impegni nell'utilizzo e nella destinazione delle risorse organizzative e finanziarie. Il PdZ, prima di essere sottoposto all'adozione da parte del Coordinamento Istituzionale e successiva approvazione del Consiglio Comunale, è stato oggetto di concertazione e condivisione con gli attori locali, le rappresentanze sindacali e la cittadinanza.La Presidente della Conferenza di servizi, Dirigente Area V Welfare e altri servizi alla Persona, dott.ssa Rosa Di Palma, ha introdotto i lavori, specificando che, per la realizzazione in forma organica ed integrata degli interventi in ambito sociale, è stato adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti e della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni. Successivamente alla premessa, è stato illustrato il contesto socio demografico, il lavoro compiuto del Settore per la progettazione e l'articolazione degli obiettivi di servizio, con la relativa allocazione delle risorse per il finanziamento degli stessi.La dott.ssa Rosa Di Palma ha concluso la presentazione del PdZ, evidenziando che l'Ambito Territoriale Sociale di Barletta è diventato un osservatorio, un presidio prezioso, un sistema complesso di sensori delle situazioni di disagio presenti nell'ecosistema urbano, di cui tener conto nelle pianificazioni urbanistiche, ambientali, costiere, dei lavori pubblici e nei piani di gestione e manutenzione dei beni demaniali, artistici e culturali della città.Nel corso del dibattito hanno preso parola il dott. Cosimo Damiano Cannito, Sindaco del Comune di Barletta, la dott.ssa Caterina Binetti, Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva – Dipartimento Welfare Regione Puglia, il dott. Domenico Spinazzola, Direttore Distretto Socio Sanitario 04 BT e il dott. Lorenzo Marchio Rossi, Vice Presidente vicario della Provincia Barletta -Andria – Trani.Il Sindaco ha ringraziato i presenti e ha sottolineato la scelta dall'Amministrazione comunale di potenziare i servizi e gli interventi sociali locali, allocando consistenti fondi comunali.La dott.ssa Caterina Binetti ha evidenziato alcuni elementi di forza dell'Ambito territoriale Sociale di Barletta: la costituzione di Ufficio di Piano stabile, supportato da figure quali assistenti sociali, sociologa, psicologa, educatrice, amministrativi e contabili; la previsione del sevizio di Assistenza domiciliare per persone affette da disturbo dello spettro autistico e la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa con il Centro Giustizia Minorile per i minori coinvolti nel circuito penale. Il dott. Domenico Spinazzola ha sottolineato il lavoro di condivisione posto in essere, anche con il Dipartimento di Salute Mentale, il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche e il Dipartimento Sovradistrettuale della Riabilitazione. Il dott. Lorenzo Marchio Rossi ha apprezzato il lavoro fatto e le ingenti risorse messe a disposizione, a valere sul bilancio comunale.Il Sindaco ha terminato dicendo che l'Ambito Territoriale di Barletta deve continuare a lavorare per garantire maggiori servizi per il benessere di tutti i cittadini.