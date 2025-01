Percorsi di vino e cultura a Barletta da domani sino al 2 febbraio

L'atmosfera di festa che ci ha avvolti nel periodo natalizio prosegue sino alla Candelora a Barletta, grazie all'avviso pubblico di Puglia Promozione "Prodotti turistici a tema festivita' natalizie" che sostiene "CHRISTMAS time/ CHRISTMAS wine" ideato da Giusy Caroppo, coordinato da Giusy Gissi e prodotto dall'Associazione Eclettica Cultura dell'Arte.Da sabato 18 gennaio a domenica 2 febbraio, ogni week-end, "experience" miste, uniche o integrate, attraverso il filo conduttore del vino, delle tradizioni locali e delle emergenze culturali della città, sono offerte come pacchetti turistico-culturali, organizzate nei luoghi del vino e della cultura a Barletta: la "Ex Cantina sperimentale" nella Palazzina Reichlin, oggi "Comunity Library", venue inedita e inesplorata; la "Cantina della Sfida", sito iconico e suggestivo, di antica memoria; l'adiacente Palazzo della Marra, sede della "Pinacoteca Giuseppe De Nittis", grande attrattore della città. I luoghi sono contaminati dalla rievocazione di tradizioni, laboratori creativi, performances musicali e teatrali, visite animate, una mostra fotografica, il tutto "condito" da degustazioni sensoriali collettive, guidate da sommelier d'eccezione e accompagnate da prodotti tipici della tradizione gastronomica barlettana, legata alle festività. Vellicata, stimolante come un leggero vino frizzante, sarà la scoperta di questo territorio, in chiave esperienziale, innovativa ed attrattiva per target differenti, nelle atmosfere che conducono dal Natale, al Carnevale, alla Disfida. Fil rouge "le bollicine", che non possono mancare sulle tavole della festa e di cui la Puglia - e Barletta stessa, ad alta produzione enologica - sono produttori di alta qualità. Il progetto, patrocinato dal Comune di Barletta, vede la collaborazione articolata e professionale di associazioni e operatori locali impegnati nella promozione turisticoculturale, strutture ricettive e di ristorazione, punte di diamante in città - per la prima volta messe in rete, con pacchetti di offerte vantaggiose e variegate durante i fine settimana. Gli appuntamenti sono strutturati in evento e/o visita guidata e/o degustazione singola e/o laboratorio creativo e sono inseriti anche in un pacchetto weekend che comporta l'offerta vantaggiosa di pernottamenti e food, impostati sulle tradizioni enogastronomiche della città di Barletta.Nel dettaglio, il programma prevede, sotto il titolo di "CHRISTMAS time": la mostra fotografica "Tradizioni e visioni" di Ruggiero Dibenedetto, dedicata agli usi barlettani, religiosi, enogastronomici e di festa, allestita presso la Cantina della Sfida e la Ex Cantina sperimentale, coordinata dal FIOF (Fondo Italiano per la Fotografia, sede di Barletta); i Laboratori creativi "Glam-make-up", il trucco delle feste con Francesca Daddario; "Look ət me - l'out-fit per tuttə" con l'artista visivo Sergio Racanati; "Maschere e mascherine" e "Creation at home, i laboratori di decoupage e decorazione, dedicati alla festa, alla maschera e alla Disfida a cura dell'associazione Artisticamente di Barletta; l'attività sociale "Mediatore > Burraco", il gioco di carte tipico locale, contro quello più in voga in tutta Italia; un programma di visite guidate e racconti animati dei siti della cultura (Ex Cantina Sociale, Ex Distilleria, Palazzo della Marra- Pinacoteca De Nittis) a cura della Cooperativa Lilith med 2000.Sotto il titolo di "CHRISTMAS wine, sarà offerto il pacchetto "Wander&Taste": 2 weekend organizzati (con uno o due pernottamenti a scelta) con la finalità di conoscere le cantine locali e le tradizioni enogastronomiche e partecipare agli eventi e alle visite guidate. Il pacchetto è realizzato in collaborazione con Ass. Naz. "Le donne del Vino - delegazione Puglia" e il coordinamento della master sommelier Bibenda Ilaria Oliva, che proporrà per l'occasione una tappa di "Bolle di Puglia", format itinerante che mira alla valorizzazione del comparto spumantistico pugliese: saranno proposte degustazioni di spumanti realizzati dalle produttrici aderenti all'associazione con i vitigni autoctoni pugliesi, a dimostrazione di quanta ricchezza sia contenuta nella biodiversità di questo comparto. Le degustazioni per winelover saranno allestite nelle location storico-artistiche, Palazzo della Marra, Cantina della Disfida, mentre nella Cantina Sperimentale verrà realizzata una masterclass per un pubblico di appassionati, con una selezione delle bollicine proposte. Le degustazioni saranno accompagnate da eventi musicali e teatralizzazioni, dedicati alle tradizioni locali e al vino: recital sulle tradizioni della citta "Bell'assè" con Paolo Dinuzzi e Raffaella Distaso; sul tema donne e vino, dal titolo "Wine Celebration", delle autrici e attrici Michela Diviccaro e Mariella Parlato con accompagnamento alla chitarra di Carmine Terracciano; "Momenti di sospensione" di musica e canto itineranti nel Palazzo della Marra col duo Musical Art.La "coordinatrice dell'esperienza" Giusy Gissi, accompagnerà i partecipanti e farà sì che host, viaggiatrici e viaggiatori, possano condividere storie e costruire connessioni che vadano oltre il soggiorno, nella convivialità del vino e delle tradizioni gastronomiche (quali il calzone con le "sponze", olive nere, capperi e acciughe, le frittelle, lo spaghettino con la salsiccia, formaggi e frutta secca) e dolciarie ("ritagli" barlettani e le cartellate) anche gluten-free. Il tutto in collaborazione con le strutture ricettive e di ristorazione convenzionate con il progetto che offrono I servizi a costi agevolati: Ristorante Twine e Riccardo Manna con le strutture ricettive di Case vacanza e B&B di charme. Le visite guidate - affidate alla storica dell'arte Michela Laporta per Eclettica e alle organizzazioni EURO&PROMOS s.p.a. e LILITH MED 2000 - e le attività organizzate sono gratuite (sino a esaurimento posti) previa prenotazione all'indirizzo: lab@ecletticaweb.it o al n. whatsApp 329.4669092.