Parcheggio ex ENI, Cannito: «Buona soluzione»

«Non abbiamo potere decisionale su terreni privati, ma un parcheggio nell'area ex ENI in via Cafiero, sarebbenell'ottica di decongestionare il traffico e soddisfare la richiesta avanzata da alcuni commercianti operanti nel centro storico». Le parole pronunciate dalnel corso di una riunione della commissione "Ambiente" lasciano spazio a poche interpretazioni, ma il dibattito è ancora molto vivo.Lo scorso 18 luglio con una nota stampa il Comune annunciava la ripresa del dialogo con ENI per la realizzazionee in un punto di raccordo con la Litoranea "Pietro Mennea". La notizia, scatenò la reazione di alcuni cittadini e delle associazioni ambientaliste convinte che la soluzione più giusta per riqualificare quell'area possa essere quella. Per questo motivo, il tema è stato discusso dalla commissione presieduta dalla consigliera Patrizia Mele. Nel suo intervento, il Sindaco ha chiarito che l'ENI in qualità di proprietà dell'area ha avviato, nel 2020, un progetto di bonifica e messa in sicurezza dell'area. Tale progetto è stato proposto alla Regione Puglia che lo ha approvato. Il primo cittadino, ha poi evidenziato che, contrariamente alla volontà espressa dall'amministrazione nel 2018 di acquisire l'area in oggetto, non si potrà procedere in tal senso a causa deglicosti che prevedevano anche spese di bonifica a carico del Comune.Dall'assessore all'ambientesono arrivate invece precisazioni circa le motivazioni che renderebbero il parcheggio unica soluzione possibile: secondo quanto espresso dalla Riefolo «gli interventi di messa in sicurezza, autorizzati dalla Regione Puglia, non consentiranno di realizzare alcuna area a verde, ma solo parcheggio, perché la presenza di alberi potrebbe recare pregiudizio alla funzionalità delle opere stesse». Allo stesso tempo, vista la delicatezza della questione, è stata evidenziata la volontà di condividere ogni scelta con la cittadinanza. Di certo, il tema resterà al centro della discussione anche nelle prossime settimane.