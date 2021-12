Oltre i numeri, i volti che davvero fanno la differenza nelle vaccinazioni

91% Prima dose

84% Seconda dose

24% Terza dose

primo accesso e controllo della temperatura; secondo accesso si è accolti dal personale della Caritas per il controllo della prenotazione; secondo controllo: verifica dei 5 mesi passati; passaggio ai medici per compilare le ultime carte. In questo momento verrà scelta l'azienda farmaceutica per la propria vaccinazione; somministrazione del vaccino; 15 minuti nella sala d'attesa nel caso in cui qualcuno dovesse sentirsi poco bene; registrazione della dose effettuata.

Un sistema scientifico e umano: è questo quello che caratterizza l'. Per saperne di più abbiamo incontrato giovedì mattina al PalaBorgia il, Responsabile del Dipartimento di Prevenzione di Barletta con il quale abbiamo fatto il punto dello stato di vaccinazioni in città «Rispetto all'intera popolazione barlettana fino ad oggi abbiamo vaccinato:«Vacciniamo moltissime persone al giorno ogni giorno, oggi – 16 dicembre 2021 [ndr.]–. Arrivando a un totale di 1000 persone al giorno. Effettuiamo un monitoraggio costante dei contagi coni - ci spiega il dott. Falco - Inoltre sono state eseguite circa 1400 vaccinazioni domiciliari».Se poteste passare una giornata nell'hub vaccinale di Barletta, vi accorgereste quanto ogni azione sia scandita da un tempo preciso, quello della cura e dell'impegno che ci mette ogni singolo componente.Una "catena di montaggio" fatta da diversi step:Segue un passo rapidissimo, che non è sinonimo di noncuranza.Il personale accompagna e guida attentamente ogni nuovo entrato, ogni singolo prenotato, lasciando le porte aperte anche a chi non lo è.Abbiamo ricordato insieme al dottor Falco quando, esattamente un anno fa, nel periodo di novembre, la situazione stava sfuggendo di mano, sorprendendo tutti per l'imprevedibilità con cui il virus si stava diffondendo. «Quando sono arrivato quiAdesso chiunque risulti positivo viene prontamente messo in isolamento. Quando gli altri hanno sospeso l'attività di vaccinazione, siamo rimasti aperti per la mole ingente di richieste di persone prevenienti anche da altre città.Voglio far passare l'idea che in questo hub le persone entrano con dei punti interrogativi ed, perché qui possono trovarle» dice Falco. «Il centro di Barletta continua la sua attività mostrandosi il veroUn hub dalle mille potenzialità avendo vaccinato oltre 1000 soggetti allergici e non solo: personale medico, bambini, giovani e anche i più diffidenti. Come? Il contatto umano.non sono chiamati a convincere gli scettici eppure rispondono con numeri.«Ci siamo occupati anche della ricerca e della raccolta dati. In questo momento tutti i positivi vengono analizzati. Da settembre, schedandoli per età, tempo passato e altre metriche. Sono tutti dati che metteremo a disposizione della ricerca. Certo, per evitare e varianti dovremmo vaccinare tutto il mondo, ma il vaccino è la possibilità di curare un nuovo positivo come se avesse contratto un'influenza».«Caritas, Croce Rossa e Operatori Emergenza Radio sono costantemente al nostro fianco, non sono un elemento accessorio, ma fondamentali per tutta l'organizzazione e per il flusso di persone da gestire. Anche l'Amministrazione ci è stata vicina, incluso il commissario Delle Donne.«Ne abbiamo vaccinati molti, soprattutto nell'ultimo periodo. Vorrei chiedere loro: «Perché non credete nella scienza?»«Loro, stanno dimostrando una partecipazione attiva. Si recano qui con molto entusiasmo. È segno di responsabilità, ed è quella che deve prevalere»«L'. La cittadinanza deve sapere che questa struttura è vicina a loro per il presente.».