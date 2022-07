Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia: «Un grane progetto per lo sviluppo dell'economia pugliese»

«Oggi è stata approvata dalla Commissione V - Ambiente, Assetto ed Utilizzazione del Territorio - alla Proposta di legge dal titolo: "Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia", con il quale si intende promuovere la riqualificazione ed il riuso del patrimonio edilizio esistente, al fine di migliorare la qualità architettonica ed ambientale dello spazio abitabile, aumentare la sicurezza statica ed igienico-funzionale e le prestazioni energetiche dei manufatti, favorire la riqualificazione ambientale, paesaggistica ed architettonica del tessuto edificato e contribuire alla riduzione dei cambiamenti climatici." - Così Filippo Caracciolo, Presidente del Gruppo del Partito Democratico alla Regione Puglia - "Sono lieto del fatto che si sia arrivati a una conclusione come quella di oggi, presa in comune, in un clima proficuo di collaborazione con tutto il Gruppo del Partito Democratico.Il Piano Casa regionale è un grande progetto utile a difendere anche il lavoro e lo sviluppo dell'economia pugliese, ampiamente condiviso con la comunità regionale, per rilanciare le piccole imprese dell'edilizia, dell'impiantistica, dell'arredo e le attività professionali legate al settore: dunque, un'ulteriore e importante misura anti-crisi attivata dalla Regione. Il piano rafforza anche la sostenibilità energetica delle tecniche edilizie, a vantaggio della sicurezza dei cittadini, e soprattutto migliora la qualità complessiva della nostra edilizia. Quello che abbiamo approvato oggi propone di reinterpretare e riqualificare gli spazi urbani, soprattutto quelli degradati, consentendo cambi di destinazione con programmi di riqualificazione, e con un intervento volto al miglioramento della vivibilità, ma anche dell'armonia del nostro territorio.Ritengo opportuno ricordare inoltre che il Piano casa potrà essere applicato anche in aree sottoposte a vincolo Paesaggistico, con i rispettivi interventi autorizzati previo parere degli organismi preposti al controllo sul rispetto di prescrizioni e linee guida del PPTR.Ringrazio tutti i colleghi che hanno contribuito all'ottenimento di questo risultato, l'assessore Anna Grazia Maraschio per il suo apporto durante le fasi del nostro non sempre facile lavoro e tutti coloro che hanno contributo con i loro suggerimenti - i Comuni, gli ordini professionali e le associazioni di categoria che-, a rendere più completa la nostra proposta».