No alla violenza contro le donne, ecco le iniziative di sensibilizzazione

Calendario eventi Documento PDF

Eventi in successione celebrano a Barletta il 25 novembre la Giornata internazionale designata dall'ONU per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il programma di sensibilizzazione, articolato, è il prodotto dalla volontà convergente che ha visto interagire la Regione Puglia, la locale Amministrazione, l'Osservatorio "Giulia e Rossella" centro antiviolenza onlus, la Coop Alleanza 3.0 e il Comitato cittadino della Croce Rossa Italiana.Si è così inteso esprimere un richiamo condiviso sia al rispetto assoluto dei diritti che alla piena valorizzazione della figura femminile nella società, sottolineando l'importanza delle misure di contrasto a ogni disumana forma di prevaricazione.Il calendario degli appuntamenti a Barletta, tutti novembrini, promuovono, dal 25 al 27, (ore 10/13 e 18/20), la presenza di un info point nel centro commerciale Mongolfiera, quindi la realizzazione di "Murales contro la violenza" alle ore 12 del 25, in via Vittorio Veneto, in prossimità del sottovia Alvisi. L'invito alla riflessione farà leva anche sul doppio "Flash mob contro la violenza" a cura della Croce Rossa Italiana: caratterizzerà il centro cittadino alle ore 22 del 23, in piazza Castello, vicino all'entrata posteriore della fortezza, e alle ore 19 del 25, in corso Vittorio Emanuele, ai piedi del bronzo di Eraclio.