Nasce l’Osservatorio Nazionale sugli Errori Giudiziari

monitorare e analizzare i casi di errore giudiziario derivanti da accertamenti tecnici non fondati su basi scientifiche;

promuovere la cultura della prova scientifica e la formazione continua dei consulenti tecnici;

e la dei consulenti tecnici; elaborare linee guida metodologiche per l'attività peritale;

per l'attività peritale; collaborare con istituzioni, università e ordini professionali per la definizione di standard condivisi ;

; sostenere la revisione dei processi in cui l'errore tecnico-scientifico abbia inciso sul giudizio di colpevolezza.

Ieri 11 novembre 2025 è stato presentato in conferenza stampa al Senato nella Sala Caduti di Nassyrya"L'obiettivo – sottolinea la Coordinatrice dell'Osservatorio Nazionale e Promotrice della Norma UNI 11822:21 - Criminalisti– è creare un punto di riferimento stabile che unisca scienza e diritto, restituendo rigore e credibilità alla prova tecnica, in difesa dei diritti di tutti."L'Osservatorio vuole riportare il metodo scientifico al centro del processo, come garanzia di verità e di tutela dei diritti fondamentali", afferma il presidente. "Soltanto una Verità fondata sui fatti e non sulle opinioni è garanzia di Giustizia", ribadisce il, socio fondatore del CONPEF ed Esperto Balistico.L'Osservatorio Nazionale sugli Errori Giudiziari, promosso dale sostenuto dal, con il contributo del senatore Dario Damiani - che ha creduto nell'iniziativa consentendo di promuovere la stessa in Senato - segna un passo decisivo verso una. Solo attraverso lae l'adozione disarà possibile ridurre il divario tra verità processuale e verità dei fatti, garantendo il diritto di ogni cittadino a un giudizio basato su prove fondate e verificabili.L'Osservatorio nasce con la finalità di:Le discipline forensi – grafologia, dattiloscopia, antropometria – si fondano su metodologie empiriche basate su osservazione, misurazione e replicabilità.L'esperto tecnico-forense non deve fornire certezze assolute, ma, esplicitando limiti, margini di errore e confidenza dei risultati.Laha segnato una svolta: il giudice non può più basarsi sul criterio d'autorità, ma deve verificare ladella perizia.Solo accertamenti condotti secondoe documentati in modo tracciabile possono essere considerati attendibili.Il sopralluogo rappresenta l'atto più critico e determinante di ogni indagine. È in questa fase che si decide la sorte della prova, poiché ogni elemento trascurato può compromettere irreversibilmente la ricostruzione dei fatti. Casi emblematici della cronaca giudiziaria italiana – da, da– mostrano come errori o superficialità nelle prime fasi di rilievo possano generare dubbi, teorie alternative e persino ribaltamenti processuali. "Un sopralluogo ben condotto è silenzioso. Un sopralluogo mal condotto diventa storia giudiziaria." Il metodo, la documentazione e la disciplina operativa costituiscono la prima garanzia di giustizia.Le nuove tecnologie – dal riconoscimento facciale ai sistemi AFIS e AI-assisted – aprono scenari di grande potenzialità ma anche di rischio metodologico. Ilha evidenziato un dato significativo: algoritmi che raggiungono il 99,5% di accuratezza in laboratorio mostrano un errore del 9,3% su immagini reali di videosorveglianza.Per questo, l'approccioe le listerestano lo standard per la comparazione forense, fondando l'analisi sull'esperienza e sulla tracciabilità del giudizio umano.Anche l'indagine grafica, come tutte le scienze empiriche, non persegue la certezza assoluta ma la: un'approssimazione alla verità fondata sul metodo, non sull'opinione. Come ricordava Karl Popper, una teoria è scientifica solo se può essere falsificata: la qualità del metodo prevale sulla quantità delle evidenze.La pubblicazione della, promossa dal CONPEF e dalla Dott.ssa Costantino, rappresenta un traguardo fondamentale per il riconoscimento della figura del. La norma definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza degli esperti forensi e stabilisce standard comuni di qualità, etica e aggiornamento professionale.Per i professionisti, essa costituisce un riferimento per la; per il sistema giustizia, una garanzia die, quindi, di decisioni più fondate. "La UNI 11822:2021 non è un punto d'arrivo, ma l'inizio di un percorso di evoluzione culturale e professionale. Solo abbracciando il cambiamento potremo consolidare il ruolo del perito forense come presidio di verità e garanzia di giustizia."L'Osservatorio Nazionale sugli Errori Giudiziari si propone come strumento di raccordo traAttraverso l'adozione di standard condivisi e la diffusione della cultura della prova scientifica, l'iniziativa mira a rafforzare la fiducia dei cittadini nella giustizia e a promuovere un nuovo paradigma: