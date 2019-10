Marinerie in sciopero, si protesta anche a Barletta

Da Vieste fino a Brindisi, passando per Barletta, le marinerie del basso Adriatico sono ancora in stato di sciopero. L'oggetto dell'agitazione sono le norme troppo stringenti, spesso avulse dal contatto reale con il mestiere e con le pratiche dello stesso, unite al timore di sanzioni salatissime che sarebbero già in corso di notificazione e che potrebbero definitivamente mettere in ginocchio il settore economico, già provato dalle settimane di fermo obbligatorio, dal clima e dalla burocrazia.Nelle scorse ore una delegazione proveniente dalla Puglia, in rappresentanza di tutti i lavoratori, si è recata a Roma per un incontro con il sottosegretario alle Politiche agricole Giuseppe L'Abbate, tra l'altro pugliese. A lui sono stati esposti dieci punti che raccolgono le richieste dell'intero settore: proporzionalità delle sanzioni, ma anche modifiche alle norme di provenienza europea e che non tengono conto delle peculiarità di un mestiere che vive di dinamiche proprie, note solo a chi lo pratica, mai ascoltato senza tralasciare i lunghissimi tempi di attesa per la liquidazione dei fondi relativi ai fermi. Dalla Capitale, al momento, ci sarebbero state solo promesse di futuri incontri senza ulteriori garanzie.La marineria pugliese adesso è in attesa dell'organizzazione di un incontro con il Presidente Michele Emiliano che si sarebbe già detto disponibile nell'immediato a incontrare i lavoratori per mettere in moto anche la macchina regionale per quanto di competenza.