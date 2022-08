Lutto per la scomparsa di Franco Ferrara, il cordoglio di Emiliano e Boccia

La politica continua a restare incredula per l'inaspettata scomparsa di Franco Ferrara, militante di lungo corso ed ex segretario della sezione barlettana del Partito democratico. Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16:00, si svolgeranno i funerali presso la chiesa dei Cappuccini, in viale Marconi a Barletta.Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, lo ricorda come «uno dei migliori dipendenti del Gruppo PD del Consiglio Regionale», scrive in una nota. «Ci ha lasciato improvvisamente e drammaticamente - continua Emiliano -. Speranza e disperazione si sono accavallate nelle ultime ore fino a che i medici che lo avevano salvato da una patologia quasi sempre immediatamente mortale non si sono dovuti arrendere. Alla moglie Filomena e alle figlie Giorgia e Daria va il mio abbraccio affettuoso e pieno di dolore.È stata una grande fortuna per noi tutti e per il Partito Democratico averlo conosciuto e incontrato, essergli amico e condividere con lui una passione politica autentica che nulla si aspettava in cambio. Un uomo competente e saggio che mancherà a tutti».Anche Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale del partito, si aggiunge alla lunga lista di politici che condividono il ricordo: «La prematura scomparsa di Franco Ferrara - dice Boccia - ha lasciato tutti sgomenti, tutta la comunità si stringe con affetto alla sua famiglia. Franco non era soltanto un compagno di partito ma un uomo serio, onesto, che amava la politica e affrontava ogni sfida con grinta e passione. Abbiamo affrontato insieme tante battaglie per il nostro territorio, continueremo a combatterle anche per lui».