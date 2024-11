“Lo Sport è un Mappamondo”, il tour della "Corsa di Miguel" fa tappa a Barletta

Martedì 12 novembre 2024 alle ore 11:00 la scuola "6° Circolo Didattico R. Girondi" di Barletta, in via Zanardelli 29, ospiterà, con la partecipazione della ASD Barletta Sportiva, la chiusura del seminario "Lo Sport è un Mappamondo" per il tour della "Corsa di Miguel" che si sta svolgendo in vari istituti scolastici della Bat, con una rappresentanza di studenti di tutte le scuole di I e II grado.Sarà presente la Prof.ssa Assuntela Messina, Referente Ufficio Scolastico Provinciale BAT per Progetti Nazionali - Ambito Progettuale: Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e Sport, e gli assessori comunali Marcello Degennaro e Rosaria Mirabello."Lo Sport è un Mappamondo": questo il messaggio che sarà al centro degli incontri con i ragazzi e che avrà come relatore l'ideatore di questa splendida realtà, ormai consolidata negli anni, della Corsa di Miguel, Valerio Piccioni, giornalista della Gazzetta dello Sport, che sarà accompagnato in questa particolare esperienza scolastica dal Delegato provinciale del CONI, Antonio Rutigliano, e dal referente per il progetto dell'Ufficio Scolastico Regionale pugliese, Gianni Pistillo, si svolge con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e della sua coordinatrice di educazione fisica, la professoressa Maria Montrone.