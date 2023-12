Lo scrittore barlettano Giuseppe Lagrasta parteciperà a "Più libri più liberi"

Lo scrittore Giuseppe Lagrasta parteciperà a Più libri più liberi, Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, promossa e organizzata dall'Associazione Italiana Editori e si svolgerà a Roma nel mese di dicembre. La manifestazione si terrà presso il nuovo centro congressi di Roma, La Nuvola, progettata dall'archistar Massimiliano Fuksas e l'autore barlettano sarà nella Sala Vega, alle ore 10.30 del 10 dicembre 2023 e presenterà la sua ultima opera "Codice Calvino. La città il deserto il labirinto". Intervengono Mauro Bellissomo e Angelo Nobile. Il saggio di Lagrasta, pubblicato in occasione del Centenario della nascita dello scrittore ligure, Italo Calvino, ha approfondito, con la sua linea metodologica i dispositivi generativi e trasformativi del Codice costruito da Calvino in diversi romanzi e saggi pubblicati nella sua proficua carriera di scrittore. Il saggio di Lagrasta, ripercorre, con i lettori, il viaggio letterario e umano espresso dalle narrazioni calviniane, tra processi creativi, narrazioni combinatorie, passaggi onirici e finzionali. I lettori saranno in compagnia, di Calvino e dei suoi amici e mentori, Pavese e Vittorini, Jorge Luis Borges, Eugenio Montale, Julio Cortazar e Jean Starobinski, senza tralasciare, Tommaso Landolfi ed Elsa Morante. Un viaggio tra le letterature europee intrecciate a quella italiana, che con grande felicità di scrittura propone un Calvino inedito, tra vita interiore, grammatica dell'invisibile e invenzioni di nuovi mondi. Un affascinante percorso di ricerca che ricostruisce come il Codice Calvino, si nutra di scienza fantastica, processi combinatori e sistemi metaforici e trasformativi che emergono dallo studio dell'entropia e dell'utopia pulviscolare, dal silenzio interiore e dalla grammatica del dialogo e dell'armonia che sprigiona, o meglio dovrebbe sprigionare la natura. Sistema letterario, quindi, che tra educazione all'immaginario, educazione alla complessità e approfondimento di temi, motivi e problemi legati allo studio della letteratura e all'educazione alla lettura rende a Calvino ciò che è dovuto a Calvino e al suo impegno di intellettuale e narratore.