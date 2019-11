Lavori per la fibra ottica, da domani attivi alcuni divieti: ecco le strade coinvolte

Inizia la seconda fase dei lavori per la fibra ottica, con la realizzazione delle idonee infrastrutture e reti ad alta velocità sul territorio comunale a cura di Open Fiber S.p.A. Gli interventi comporteranno la manomissione di alcune sedi stradali al fine di posare i cosiddetti "armadi per telecomunicazioni". Saranno interessate le seguenti vie:Di volta in volta in tali strade sarà istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 0.00 alle 24.00 e il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli.Al fine di consentire le opere previste, disciplinare convenientemente la circolazione veicolare e salvaguardare la pubblica e privata incolumità, è stata emanata in data odierna dall'Ufficio Tecnico del Traffico (Settore Servizi di Vigilanza) un'ordinanza dirigenziale.Il provvedimento stabilisce che da domani, mercoledì 27 novembre, sino ad ultimazione delle attività di cantiere, le ditte esecutrici avranno facoltà di gestire i suddetti divieti modulandoli in relazione alle difficoltà tecniche operative e al traffico, stabilendo la chiusura completa o parziale di ciascun tratto interessato, gestendo con movieri l'eventuale senso unico alternato e organizzando con addetti la segnaletica in prossimità del cantiere.