«La Regione nomini il nuovo presidente della casa di riposo Regina Margherita»

«Lo scorso 28 ottobre, il Consiglio comunale ha designato i quattro componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Asp Casa di Riposo "Regina Margherita" di Barletta, nelle persone dell'Avv. Caterina D'Accorso, del dott. Francesco Giannini, dell'Avv. Michele Napoletano e dell'Avv. Massimiliano Dileo. A seguire, in data 29 dicembre, la Giunta Regionale ha nominato il Presidente del suddetto Cda, nella persona del dott. Giuseppe Lionetti, in precedenza Commissario straordinario dello stesso Ente».«In tutto questo periodo, in attesa dell'insediamento del Cda, il Presidente, già Commissario Straordinario, ha lavorato alacremente non lesinando sforzo alcuno per la conservazione e, ove possibile, la riapertura della struttura che, ricordiamo, è chiusa sin dal 16 settembre 2015 a seguito dei lavori di ampliamento, realizzazione di Rssa e dotazione di centro diurno e polivalente per anziani. Lo scorso 15 febbraio, su iniziativa del sindaco Cosimo Damiano Cannito, si è tenuto un incontro a Palazzo di Città con il Presidente dott. Lionetti e l'intero Cda, nel corso del quale si è fatto il punto della situazione e lo stato dell'arte dell'Asp da cui sono emerse le criticità finanziarie e gestionali della stessa, tra cui una considerevole esposizione debitoria che, sino ad oggi, ha reso difficile e complessa la riapertura della struttura.Di qui l'impegno a far sì che si procedesse quanto prima all'insediamento del Cda per dare corso alla ripresa dell'attività della citata struttura. Purtroppo, il rapido peggioramento delle condizioni di salute del dott. Lionetti, venuto a mancare lo scorso 28 febbraio, hanno impedito che si procedesse alla seduta di insediamento del Cda. Una grave perdita che ha lasciato non solo un vuoto umano e affettivo, ma anche amministrativo, lasciando scoperta la carica e la conduzione in seno al Consiglio di amministrazione.In data 14 marzo è stata inviata alla Regione Puglia una nota di sollecito in cui è stata evidenziata la assoluta necessità di procedere in tempi brevi alla nuova nomina che, ad oggi, risulta ancora vacante. Urge procedere con speditezza, recuperando il tempo perso, tenuto conto (fra le molteplici problematiche) il gravame dell'esposizione debitoria che va da subito affrontato anche per non perdere, almeno per quanto riguarda i debiti erariali, la possibilità di ricorrere alle agevolazioni introdotte con la Legge finanziaria dall'attuale governo nazionale, con tempi e scadenze ben precise da rispettare».