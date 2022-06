La proposta del candidato sindaco Doronzo: coinvolgere i cittadini e le associazioni

3 foto Carmine Doronzo

Si è tenuto ieri un incontro dal titolo "Il potere delle persone - Democrazia e Partecipazione per una città migliore". Tanti i cittadini accorsi presso il bar Cobbler, nei pressi della Cattedrale per ascoltare i docenti universitari che sostengono la candidatura a sindaco di Carmine Doronzo come il prof. Ugo Villani (docente emerito di diritto dell'Unione Europea e di diritto Internazionale) e il prof. Luigi Pannarale (docente ordinario di Sociologia del diritto).Tra i temi discussi la trasparenza e la centralità della partecipazione all'interno dei processi decisionali delle istituzioni da quelle nazionali a quelle locali. Tra queste ci sono certamente i comuni ed in particolare il comune di Barletta, la cui classe politica, nonostante uno Statuto cittadino molto incentrato sugli istituti di partecipazione, non li ha mai utilizzati negli ultimi anni.Qui entra in gioco una proposta alternativa con la politica che può coinvolgere attivamente i suoi concittadini e le associazioni in processi decisionali che possono riguardare, tra gli altri: gli investimenti da attuare tramite un bilancio comunale partecipato, il controllo dell'operato dei politici e dei dirigenti tramite strumenti digitali, la rappresentanza dei quartieri attraverso appositi comitati, e la tutela dei soggetti ritenuti più svantaggiati attraverso il rafforzamento delle consulte e delle figure di garanzia per i diritti dei cittadini.Grande attenzione per questi temi è riposta all'interno del programma elettorale del candidato sindaco Carmine Doronzo che dichiara di «Voler rendere il palazzo di città un luogo realmente democratico e trasparente, pronto a dare voce a tutti i bisogni provenienti dalla popolazione».