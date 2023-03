La Bat svela i suoi tesori nascosti

«Una proposta ricca e variegata che racchiude tutti gli aspetti della nostra cultura». Non nasconde l'emozione Giulia Mastrodonato, cprotagonista a Barletta della conferenza stampa di presentazione dellaNel prossimo fine settimana, quello del 25 e 26 marzo,sarà possibile visitare luoghi nascosti e sconosciuti ai grandi circuiti del turismo. Nella città della Disfida ci sarà l'apertura della torre Libraria e della torre Angioina del Castello, solitamente inaccessibili al pubblico, con l'allestimento della mostra della Collezione Immesi. A Bisceglie ci sarà il percorso naturalistico lungo Lama Santa Croce con la possilibità di visitare Masseria Posta Santa Croce, oltre alla consueta Chiesetta Santa Margherita, già bene nel circuito FAI. A Trani sarà l'Archivio di Stato ad aprire le sue porte mentre a Corato si potrà visitare la suggestiva chiesetta di San Vito.«Nel prossimo fine settimana -- si potrà davvero viaggiare alla scoperta di percorsi nascosti. A Bisceglie si avrà la possibilità di immergersi nella natura percorrendo la lama, allo stesso tempo visitando la Masseria Posta Santa Croce si potrà tornare indietro nel tempo fino al XVI secolo. L'Archivio di Stato a Trani con i suoi 67mila atti è un vero e proprio scrigno della nostra storia. A Barletta, invece, con la collezione dei pupi Immesi e l'apertura delle due torri, Libraria e Angioina si potranno conoscere tesori fino ad ora sconosciuti ai più».Quella del 2023 è. «Il nostro -- è davvero un patrimonio sterminato. Grazie alla collaborazione e al supporto delle amministrazioni comunali possiamo davvero fare molto di più. L'imminente adesione al Fondo del comune di Corato, quella prossima del comune di Bisceglie e l'interesse di tante altre amministrazioni rappresentano un fatto importante che va a suggellare un processo di collaborazione al quale non ci si può sottrarre. Viviamo su un giacimento di opere d'arte, coinvolgiamo tutti i cittadini facendoli diventare custodi consapevoli di tutti i beni che ci circondano».Manifesto del coinvolgimento dei cittadini è il progetto "Apprendisti Ciceroni". Esperti provenienti da tutti i territori formano i ragazzi trasmettendo loro l'amore per l'arte e la natura. «Grazie a questa iniziativa -- sono proprio i più piccoli a svelare le bellezze del nostro territorio a tutti coloro i quali vorrano scoprirle».