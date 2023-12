Istituzione brand Costa Sveva, Giuseppe Tupputi: «Presto incontro tra Regione e comuni»

"È essenziale chiarire la natura del marchio 'Costa Sveva', istituito attraverso un emendamento nell'ultimo consiglio regionale con l'obiettivo di creare una nuova identità per le città precedentemente denominate 'area del Nord Barese'. L'emendamento, oggetto di discussione, prevede l'istituzione del brand territoriale 'Costa Sveva' associato ai comuni di Barletta, Andria, Trani, Molfetta, Bisceglie, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Canosa di Puglia, Corato, Ruvo, Minervino Murge e Spinazzola. Nonostante la sua concezione sia basata su buoni propositi, condivisi dal consiglio regionale, miranti a unificare la visione del territorio pugliese e a promuoverlo attraverso la collaborazione tra gli enti, l'emendamento pare infatti non sia stato concordato e condiviso preventivamente con i comuni coinvolti dal cambiamento identitario". Così il capogruppo di CON Emliano in Regione Puglia, Giuseppe Tupputi."Per questo motivo, mi sono assunto personalmente la responsabilità di approfondire la questione, concordando nell'immediato post feste, con l'assessore regionale al turismo, Gianfranco Lopane, un incontro chiarificatore al quale parteciperanno gli amministratori del territorio interessato, cominciando dai tre assessori al turismo di Barletta, Andria e Trani. L'obiettivo di tale incontro sarà discutere della nuova proposta per gli ambiti territoriali del turismo con l'obiettivo di trovare una soluzione che sia la più idonea, effettivamente condivisa e condivisibile da tutte le parti in causa. Una soluzione che abbia, infine, un valore istituzionale piuttosto che meramente mediatico."