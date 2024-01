Internalizzazione del cup in Sanitàservice e ampliamento ospedale Barletta, Ruggiero Mennea chiede audizioni della dirigenza Asl Bt

"Il benessere e lo stato di salute in particolare delle cittadine e cittadini pugliesi non dimenticando tutti coloro che sono curati in Puglia sono degli elementi importanti verso i quali è indispensabile adoperarsi con costanza ed impegno nonostante le difficoltà che si presentano ogni giorno. Tutto questo tradotto in ambito sanitario non deve prescindere da una rete di assistenza che sia il più possibile efficiente in un contesto che tenga realmente conto dei bisogni di ogni giorno. Per queste motivazioni ho inteso richiedere la convocazione urgente di due audizioni distinte riguardante: "Approvazione piano industriale Sanitaservice Asl Bat e internalizzazione del Cup" e la tematica inerente "Ampliamento ospedale di Barletta". Così il consigliere regionale Ruggiero Mennea capogruppo e vice commissario regionale di Azione."Ritengo che sia indispensabile verificare se sono stati approvati il piano industriale e il business plan della Sanitaservice Asl Bat e per verificare la possibilità che Sanitaservice Asl Bat internalizzi il servizio Cup. Non ho dubbi che la preziosa presenza dell'assessore alla Sanità – Dr. Rocco Palese , del Direttore del Dipartimento "Promozione della Salute e del benessere animale" – Dr. Vito Montanaro, del Direttore Generale Asl Bat – Dr.ssa Tiziana Dimatteo e della Amministratrice Unica Sanitaservice Asl Bat – Dr.ssa Annachiara Rossiello in una ottica di lavoro in sinergia potrà chiarire tutti gli aspetti ed apportare quelle migliorie necessarie. Altrettanto in merito all'indispensabile ampliamento dell'ospedale di Barletta con Palese, Montanaro, Dimatteo e il Direttore Sanitario Asl Bat – Dr. Alessandro Scelzi, il Direttore Sanitario P.O. Barletta – Dr. Emanuele Tatò. In una ottica di rispetto istituzionale e dei propri ruoli sin da ora dichiaro la mia massima disponibilità a trovare le soluzioni e i chiarimenti per entrambe le audizioni".