Intensificati i controlli nei locali della movida a Barletta

Nella giornata di ieri, il personale del Commissariato di Barletta con l'ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine "Puglia Centrale" di Bari e della Polizia Locale, ha effettuato a Barletta servizi straordinari di controllo del territorio.Sono state controllate 143 persone di cui 26 con precedenti di Polizia e 44 veicoli, alcune sono le contestazioni al codice della strada, 28 i controlli sottoposti a misure di prevenzione, 6 gli esercizi commerciali controllati con particolare attenzione ai locali posti sul lungomare. Inoltre, 2 sono le persone denunciate per vari reati, in particolare per reati contro il patrimonio.I servizi straordinari, mirati alla prevenzione e controllo del territorio, continueranno nei prossimi giorni.