Incidente sulla SS16bis tra San Ferdinando e Barletta

Quattro persone, tutte componenti dello stesso nucleo familiare, sono rimaste ferite a seguito dell'incidente avvenuto nella mattinata di domenica 16 ottobre, intorno alle 11, sulla strada statale 16 bis nel tratto compreso tra San Ferdinando di Puglia e Barletta, in direzione sud.Il conducente della Fiat Multipla sulla quale i feriti viaggiavano ha perso il controllo del mezzo per motivi da stabilire. L'auto ha urtato il guard rail e si è poi arrestato sulla banchina della carreggiata, senza coinvolgere altri veicoli. Tre dei quattro a bordo (madre e una figlia) sono state condotte all'ospedale "Dimiccoli" di Barletta mentre il padre è stato trasportato al "Bonomo" di Andria. Lievi ferite soltanto per l'altra figlia della coppia. Intervento sul luogo del sinistro di Carabinieri, Polizia Locale di Trinitapoli e personale del 118.