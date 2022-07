Inchiesta sanità, D'Attis e Damiani: «Vogliamo una Puglia libera dal sistema Emiliano»

«Noi vogliamo una Puglia libera dalle catene del clientelismo, libera dal "sistema Emiliano" che stritola il confronto libero. Nella nostra regione è scoppiata una questione etica e c'è un intero circolo di potere che si sta disgregando». A dichiararlo sono stati il commissario regionale di Forza Italia, Mauro D'Attis, e il vice commissario e senatore barlettano Dario Damiani, commentando l'inchiesta sulle presunte corruzioni in sanità.«Lo stesso - proseguono - che impedisce lo svolgimento di elezioni libere dalla maglia clientelare e che sbarra la strada alle altre forze: non c'è partita ad armi pari e vincere è quasi impossibile. Questa è la verità e noi la denunciamo da tempo. Certo, non ci discostiamo dal garantismo che fa parte della nostra cultura, ma le responsabilità politiche ci sono e sono tutte ascrivibili al presidente Emiliano: è lui che ha scelto chi nominare, è lui che ha scelto chi è finito poi nei guai giudiziari».