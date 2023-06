Il sogno di Pietro Mennea rivive negli occhi dei bambini che, nel cuore del quartiere Settefrati, corrono su una pista speciale. Questa mattina, nel cortile della comprensivo "Modugno-Moro" è stata inaugurata la "Pista di Pietro".Si tratta di un vero e proprio progetto di riciclo ed economia circolare che vede coinvolte numerose figure come la ESO Società Benefit nel settore della gestione di rifiuti da ufficio, BASE Protection, che opera nel settore della produzione di scarpe antinfortunistiche, l'Associazione GOGREEN, che sostiene i progetti Esosport per la costruzione di pavimentazioni sportive per "La Pista di Pietro", il Comune di Barletta, la Fondazione Pietro Mennea onlus, ESO Recycling, specializzata nel trattamento di rifiuti sportivi.«Oggi per la nostra città è una giornata straordinaria. L'idea di realizzare questa pista -- è nata solo qualche mese fa, ora grazie all'impegno di tante associazioni siamo qui ad inaugurare questa meraviglia, una struttura funzionale per tutta la città. Proviamo, con la collocazione della pista in una scuola, a fornire un ulteriore strumento ai nostri ragazzi».Il sogno che ha portato Pietro Mennea sul tetto del mondo potrà rivivere nel cuore di un quartiere popoloso come Settefrati: «Questa scuola e questo quartiere non avevano attrezzature sportive, grazie a questa iniziativa -- tutto il territorio ritorna ad avere la dignità che merita».Fondamentale per la realizzazione della pista, anche il supporto della vedova Mennea, Manuela Olivieri che, donando un paio di scarpe appartenute a suo marito ha promosso una lotteria i cui fondi sono stati utilizzati per portare a compimento il progetto. «Alla signora Olivieri -- va il nostro ringraziamento. Da settembre prossimo i nostri alunni potranno riprendere ad utilizzare la pista di atletica, questi nuovi spazi saranno utili per praticare sport e permetteranno ai bambini di tornare a sognare».