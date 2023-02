Il programma di Legambiente per la Giornata delle zone umide in Puglia

Si terrà, alle ore, presso l', il convegno "."Come ogni anno anche Legambiente celebra la Giornata mondiale delle zone umide, che ricorre il 2 febbraio e vuole ricordare la sottoscrizione della Convenzione di Ramsar avvenuta nel 1971.Lo slogan scelto da Legambiente quest'anno è: " 𝐄 ' 𝐥 ' 𝐨𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐩𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐳𝐨𝐧𝐞 𝐮𝐦𝐢 𝐝𝐞 –𝐑𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐞 𝐫𝐢𝐩𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐳𝐨𝐧𝐞 𝐮𝐦𝐢𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐫𝐚𝐝𝐚𝐭𝐞", un tema che vuole sottolineare l'importanza di operare alla svelta e senza sosta alla valorizzazione e alla massima cura di queste aree così delicate , che rappresentano uno scrigno di biodiversità , n habitat fondamentale per una grandissima varietà di esseri viventi.L'incontro pubblico , organizzato dal Circolo Legambiente di Barletta, potrà contare sul contributo di illustri relatori del mondo istituzionale e associativo della Puglia, Campania e Basilicata, il focus sarà "il Parco regionale del Fiume Ofanto "- dalla rete dei Parchi ai Contratti di Fiume al Parco nazionale del Fiume Ofanto".L'istituzione del Parco nazionale del Fiume Ofanto èun tassello importante per proteggere il 30% del territorio e del mare, un obiettivo che può e ssere raggiunto attraverso una forte condivisione con i cittadini e le istituzioni territoriali e, per questo, viene proposto un percorso partecipato che valorizzi strumenti già operativi come i Contratti di Fiume e le aree protette regionali per coinvolgere i cittadini, le imprese e le istituzioni.Ringraziamo sin d'ora per l'ospitalità e l'attenzione alla tematica affrontata il Dirigente Scolastico dell'IISS Leontine e Giuseppe De Nittis di Barletta il prof . Antonio Francesco Diviccaro che ha offerto ospitalità all'evento in programma.Pubblichiamo di seguito ilin occasione dellaL'Acqua che serve la Puglia alla scoperta della Fitodepurazione. In occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide, Legambiente Puglia e Acquedotto Pugliese Spa, al fine di sensibilizzare i cittadini al corretto utilizzo e valorizzazione della risorsa Acqua, promuovono un Open Day presso il depuratore di bio-fitodepurazione di Melendugno. Divenuto negli anni un simbolo di come è possibile creare, anche attraverso la depurazione delle aree umide.L'evento è realizzato con la collaborazione del Comune di Melendugno e il coinvolgimento delle classi dell'Istituto Comprensivo Rina Durante.Per info:Tel. 080.5212083segreteria@legambientepuglia.itLe funzioni delle aree umide nel bilancio delle emissioni di CO2 presenti sulla Terra. Il 2 febbraio 2023 il circolo Legambiente Eudaimonia Bari vi aspetta alle ore 18 presso la sala conferenze dell'Ipercoop Santa Caterina per il Seminario sulle aree umide che si collega all'altro evento del 4 febbraio con la passeggiata urbana in una zona umida della città, dal titolo "Le funzioni delle aree umide nel bilancio delle emissioni di CO2 presenti sulla Terra".Per info:tel. 3281327315 -dalla rete dei Parchi ai Contratti di Fiume al Parco nazionale del Fiume OfantoDai Contratti di Fiume al Parco nazionale del Fiume Ofanto: il contributo dei processi partecipativi per proteggere il 30% di territorio e di mare entro il 2030. L'istituzione del Parco nazionale del Fiume Ofanto è un tassello importante per proteggere il 30% del territorio e del mare, un obiettivo che può essere raggiunto attraverso una forte condivisione con i cittadini e le istituzioni territoriali e, per questo, proponiamo un percorso partecipato che valorizzi strumenti già operativi come i Contratti di Fiume e le aree protette regionali per coinvolgere i cittadini, le imprese e le istituzioni. L'evento si terrà presso l'IISS Leontine e Giuseppe De Nittis di Barletta -Via Michele Cassandro, 2.Ore 9.30 - Parteciperanno illustri relatori del mondo istituzionale e associativo della Puglia, Campania e Basilicata.Per info:tel. 3337979500 - legambiente.barletta.bt@gmail.comAppuntamento con Legambiente Eudaimonia Bari al VARCO BRIGATA REGINA alle 10.30. Dopo il seminario svolto il 2 febbraio, scopriamo insieme con una passeggiata la vegetazione tipica delle aree umide. In questa area stazionano stabilmente una piccola popolazione di Gallinella d'acqua, delle Tartarughe e Cormorani oltre a Gabb iani ed altri uccelli. A volte un luogo di riposo temporaneo per Aironi, Cavalieri d' Italia ed altri uccelli in fase migratoria.Per info:tel. 3281327315 - legambiente.eudaimonia.bari@gmail.com ll circolo Legambiente di Gallipoli organizza la Passeggiata ecologica "Erano Li Foggi" per promuovere la conoscenza ed il ripristino di questa importante area umida bonificata negli anni '30 del secolo scorso e oggi inclusa nel Parco regionale Litorale di Punta Pizzo e Isola di S. Andrea. Ritrovo e partenza alla foce del Canale dei Samari alle ore 9.00, rientro alle ore 12.00 circa.Per info: tel. 3479022874 - legambientegallipoli@tiscali.itIl 12 febbraio 2023 alla Masseria Bianca in agro Galatina (Le) il Circolo Locale di Legambiente Neretum, consapevole dell'impegno dell'Amministrazione Comunale di Nardò nel processo di formazione del contratto di fiume del canale Asso (torrente che percorre buona parte del territorio neretino e che va a confinare con l'agro di Galatina), di concerto con l'A.C. e il gruppo di progettazione, condividerà un momento di incontro ed informazione dei soci di Legambiente e della cittadinanza tutta, sull'importanza ecologica e storicoculturale di questo corso d'acqua. Alla giornata, patrocinata gratuitamente dal Comune di Nardò, parteciperà La geologa dott.ssa Francesca Lagna, che metterà in risalto i lavori sul contratto di fiume del Canale Asso.Per info: tel. 3291685619 - ilariatrinchera@yahoo.it