Il primo maggio con la "SuperMegaFesta" del Gruppo Megamark

Il Cavaliere del Lavoro Giovanni Pomarico: «Abbiamo trasformato la festa del lavoro in una festa per la famiglia»

Un primo maggio con punti vendita chiusi e nuovo padiglione della Fiera del Levante stracolmo di dipendenti e loro familiari per festeggiare i 45 anni del, realtà leader del Mezzogiorno nella distribuzione moderna con i supermercati Dok, A&O e Famila.«Abbiamo trasformato la festa del lavoro, che spesso si fa fatica a trovare – ha dichiarato il Cavaliere del Lavoro, presidente del Gruppo Megamark – in una festa per la famiglia. La gioia più grande è vedere ogni giorno questa grande famiglia felice e motivata di lavorare nel nostro gruppo».L'evento, ispirato al tema dei super-eroi e delle grandi imprese, è stato caratterizzato da numeri impressionanti: 6.500 persone tra dipendenti e loro familiari provenienti da Puglia, Molise e Campania, 1.500 bambini intrattenuti da 100 animatori (alcuni vestiti da super-eroi) e diversi quintali di cibo avanzato donati all'associazione Incontra.Tra gli ospiti che si sono succeduti sul palco nel corso dell'evento, presentato da Pako Carlucci e Cristina Chiabotto, il 'signore degli anelli' Jury Chechi, l'ex ginnasta medaglia d'argento alle Olimpiadi di Atene 2004 Fabrizia D'Ottavio, il comico Angelo Pintus, Albano Carrisi e un'altra nota voce femminile.