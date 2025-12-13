Eventi
Il Paniere si veste di Natale: a Barletta nasce il “Paniere Natalizio del Sabato”
Una rivisitazione invernale del Paniere mensile che accende di luci e colori la piazza davanti al centro storico
Barletta - sabato 13 dicembre 2025 Comunicato Stampa
Barletta si prepara a vivere un Natale ancora più vivo, partecipato e luminoso. Sabato 13 dicembre 2025 prende ufficialmente il via il Paniere Natalizio del Sabato, inserito nel cartellone ufficiale del Comune di Barletta "Natale d'Incanto 2025".
Dalle 9.30 alle 12.30 e poi ancora nel pomeriggio, dalle 17.00 alle 21.00, la piazza prospiciente il centro storico tornerà a riempirsi di artigianato, rievocazioni storiche, creatività, informazione, relazioni e socialità, diventando luogo di incontro tra cittadini, famiglie, visitatori e turisti.
Per il primo appuntamento del Paniere Natalizio saranno presenti:
Nel corso della giornata saranno attivi anche laboratori per bambini, con giochi creativi e un dono per tutti, perché il Paniere Natalizio è pensato come un evento intergenerazionale, capace di parlare a tutte le età.
Il primo appuntamento del 13 dicembre aprirà una rassegna che accompagnerà Barletta per tutto il periodo natalizio con le successive date già fissate:
Un progetto, patrocinato e finanziato dal Comune di Barletta, che guarda alla cultura delle piazze, alla valorizzazione dell'artigianato, all'economia sociale, alla partecipazione e alla città come spazio da abitare insieme.
Sabato 13 dicembre Barletta riaccende la sua piazza. E lo fa partendo dalla sua storia, per immaginare nuove tradizioni.
- G & G Riciclando – creazioni in carta da volantini pubblicitari
- Hobbylandia Eventi – creazioni artigianali per feste ed eventi
- Coccinella Point – oggettistica e decorazioni artigianali
- Eddy Creations – borse e accessori fatti a mano all'uncinetto
- Noble Legno – artigianato artistico in legno
- Creazioni Gabriel – decori e oggetti hand made
- Miri_crea – creazioni artistiche in resina
- La Via della Felicità – Barletta – stand informativo per una città più green
- Dico No alla Droga Puglia ODV – prevenzione e informazione su droga e dipendenze
- Brancaleone – sbandieratori e rievocazioni storiche
- Thempus – rievocazioni storiche e sfilate in costume
- 20 dicembre 2025
- 27 dicembre 2025
- 30 dicembre 2025
- 3 gennaio 2026
