Piazza Plebiscito
Il Paniere si veste di Natale: a Barletta nasce il “Paniere Natalizio del Sabato”

Una rivisitazione invernale del Paniere mensile che accende di luci e colori la piazza davanti al centro storico

Barletta - sabato 13 dicembre 2025 Comunicato Stampa
Barletta si prepara a vivere un Natale ancora più vivo, partecipato e luminoso. Sabato 13 dicembre 2025 prende ufficialmente il via il Paniere Natalizio del Sabato, inserito nel cartellone ufficiale del Comune di Barletta "Natale d'Incanto 2025".

Dalle 9.30 alle 12.30 e poi ancora nel pomeriggio, dalle 17.00 alle 21.00, la piazza prospiciente il centro storico tornerà a riempirsi di artigianato, rievocazioni storiche, creatività, informazione, relazioni e socialità, diventando luogo di incontro tra cittadini, famiglie, visitatori e turisti.

Per il primo appuntamento del Paniere Natalizio saranno presenti:
  • G & G Riciclando – creazioni in carta da volantini pubblicitari
  • Hobbylandia Eventi – creazioni artigianali per feste ed eventi
  • Coccinella Point – oggettistica e decorazioni artigianali
  • Eddy Creations – borse e accessori fatti a mano all'uncinetto
  • Noble Legno – artigianato artistico in legno
  • Creazioni Gabriel – decori e oggetti hand made
  • Miri_crea – creazioni artistiche in resina
  • La Via della Felicità – Barletta – stand informativo per una città più green
  • Dico No alla Droga Puglia ODV – prevenzione e informazione su droga e dipendenze
  • Brancaleone – sbandieratori e rievocazioni storiche
  • Thempus – rievocazioni storiche e sfilate in costume
Sarà inoltre presente Rosa Maria Convertini dell'associazione Yoga Piccolo Loto, che presenterà i corsi di filosofia dell'Università Popolare, rafforzando la vocazione culturale del Paniere come spazio di incontro tra saperi, benessere e comunità.

Nel corso della giornata saranno attivi anche laboratori per bambini, con giochi creativi e un dono per tutti, perché il Paniere Natalizio è pensato come un evento intergenerazionale, capace di parlare a tutte le età.

Il primo appuntamento del 13 dicembre aprirà una rassegna che accompagnerà Barletta per tutto il periodo natalizio con le successive date già fissate:
  • 20 dicembre 2025
  • 27 dicembre 2025
  • 30 dicembre 2025
  • 3 gennaio 2026
Cinque giornate complessive in cui la piazza davanti al centro storico tornerà ad essere spazio vissuto, attraversato, condiviso, accendendo un dialogo costante tra memoria cittadina e nuove forme di comunità.

Un progetto, patrocinato e finanziato dal Comune di Barletta, che guarda alla cultura delle piazze, alla valorizzazione dell'artigianato, all'economia sociale, alla partecipazione e alla città come spazio da abitare insieme.

Sabato 13 dicembre Barletta riaccende la sua piazza. E lo fa partendo dalla sua storia, per immaginare nuove tradizioni.
  • Piazza Plebiscito
