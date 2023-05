Il maggio dei libri racconta la famiglia Bonelli

"Il Maggio dei libri" si muove a ritroso tuffandosi nel passato di valore storico. Su iniziativa del Consiglio Regionale di Puglia di Italia Nostra, della locale Sezione di Italia Nostra e dell'Ente civico, giovedì 11 maggio alle ore 17, sarà presentato presso la Sala Rossa "Vittorio Palumbieri" del Castello di Barletta il volume "I Bonelli tra Puglia storica, Roma e l'area padana. La costruzione di un'identità", a cura di Andrea Leonardi.Il volume, stampato con i tipi di Edifir, raccoglie i contributi sviluppati nell'ambito del progetto di ricerca "L'anello mancante. Il Fondo De Beaumont-Bonelli dell'archivio Jatta a Ruvo e le relazioni della Puglia storica con Roma e l'area padana", finanziato dal Dipartimento LELIA (ora confluito nel DIRIUM, il Dipartimento di Ricerca e Innovazione Urbanistica) dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e partecipato dal Collegio Ghislieri di Pavia.È indagato un orizzonte ampio, paradigma dei diversi rami della famiglia Bonelli, proiettati in una dimensione italiana tra Campania, dove si insediarono i membri di più diretta filiazione pugliese, Sicilia, Lombardia, l'area umbro-toscana, Piemonte e, ovviamente, Roma. La seconda parte del volume è dedicata ai Bonelli nell'Italia meridionale e in special modo alla Puglia.Il lavoro ha preso le mosse dalle carte, inedite, che fanno parte di un complesso documentario aggregato all'Archivio privato della famiglia Jatta, meritoriamente conservate dai discendenti di Giovanni e di Giulio Jatta. Il volume sarà presentato da Fabio Mangone, docente dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".Seguirà una tavola rotonda che, muovendo dal libro, intende riflettere sulle problematiche di tutela e valorizzazione del patrimonio, soffermandosi in particolare sulla villa Bonelli di Barletta e sul progetto di restauro del giardino, finanziato nel 2022 con i fondi del PNRR. All'iniziativa, aperta al pubblico, parteciperà una rappresentanza di studenti e docenti dell'I.I.S.S. "Leontine e Giuseppe De Nittis" di Barletta."Il Maggio dei libri", sostenuto dallo slogan "Se leggi sei forte" è promosso dal Ministero della Cultura (Centro per il libro e la lettura), Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Associazione Italiana Editori e Associazione Italiana Biblioteche.Per conoscere tutto il programma patrocinato dal Comune di Barletta si invita alla consultazione della rete civica www.comune.barletta.bt.it oppure delle pagine Facebook ed Instagram istituzionali, inclusa quella della Biblioteca comunale "Sabino Loffredo".