Il maggio dei libri incontra il maestro Lotoro

È dedicato alla letteratura musicale prodotta in cattività civile e militare durante la Seconda Guerra Mondiale la Giornata dell'Umanesimo Musicale, ovvero l'incontro che si terrà martedì 9 maggio alle ore 18 presso la Sala Rossa "Vittorio Palumbieri" del Castello di Barletta nell'ambito del "Maggio dei Libri".L'incontro, moderato dal prof. Ottavio Di Grazia (Università Suor Orsola Benincasa), vedrà la partecipazione di Francesco Lotoro, Presidente della Fondazione Istituto di Letteratura Musicale Concentrazionaria (ILMC, impegnata da oltre trent'anni nella ricerca e nella divulgazione della musica scritta nei lager), del Sindaco di Barletta Cosimo Cannito, dell'Assessore alla Cultura Oronzo Cilli e del Direttore Generale Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Aldo Patruno.Interventi musicali di: Quartetto d'archi Lemuria, Angelo De Leonardis (baritono), Coro di voci maschili della Fondazione Pugliesi per la Musica (FPM), diretto dal M° Nicola Petruzzella. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti. L'incontro sarà altresì arricchito dalla presenza dei parenti dei compositori Charles Abeles (il nipote Peter Koppitz), Arturo Coppola (il figlio Giancarlo), Cesare Savino (la famiglia Marinelli-Savino) e Paul Chenevier (la figlia Nelly Quercia), musicisti sopravvissuti ai Campi di internamento civili e militari, i quali hanno donato alla Fondazione ILMC i manoscritti musicali stesi dai loro parenti in cattività e altri materiali provenienti dai Campi. Proprio la musica scritta nei Campi è dunque il tema di questo incontro, che si è scelto di denominare Giornata dell'Umanesimo Musicale perché l'approccio a questa letteratura musicale deve essere innanzitutto umano prima ancora che artistico e professionale.