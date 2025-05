Il chitarrista Giancarlo Dipierro in concerto nella chiesa di San Michele

"

"

"

Sabato 24 maggio la chiesa di San Michele, luogo di incontro tra arte, fede e cultura, nel cuore del centro storico di Barletta, ospiterà il chitarrista Giancarlo Dipierro con il terzo appuntamento della rassegna concertisticaVerbaSonora, cori e musiche di maggio" organizzata dal Comitato Feste PatronaliBarletta Civitas Mariae" e dal Capitolo Cattedrale Santa Maria Maggiore nell'ambito degli eventi culturali del mese Mariano in onore della Beata Vergine dello Sterpeto. La rassegna, con la consulenza artistica del Maestro Gianluigi Gorgoglione, gode del patrocinio del Coro PolifonicoIl Gabbiano", di Chorus Inside Puglia e di Federcori.Il concerto del Maestro Giancarlo Dipierro con guida all'ascolto avrà come protagonista assoluta la chitarra classica in un percorso sonoro tra epoche e culture diverse, capace di esaltare la timbrica calda e intimista dello strumento.Ingresso libero fino a esaurimento posti alle ore 20:00, inizio concerto ore 20:30.GIANCARLO DIPIERROI premio al 2019Golden Classical Music Awards di New York City, che lo ha portato ad esibirsi al Carnegie Hall di New York, Giancarlo intraprende lo studio della chitarra all'età di 11 anni, diplomandosi col massimo dei voti e la lode nel 1997 presso il Conservatorio di Bari sotto la guida del M. tro Roberto Lambo. Fondamentali per la sua evoluzione musicale sono gli incontri e le masterclass con chitarristi di fama internazionale tra cui Claudio Piastra, Manuel Barrueco e soprattutto David Starobin con cui studia in Italia e a New York. Proprio grazie all'esempio del didatta newyorkese, si dedica allo studio del repertorio ottocentesco su strumenti d'epoca, al fine di ricostruirne lo spirito e lo stile esecutivo.Nel 1995, ancora studente, riceve il 2° premio al Concorso Nazionale di Ancona. L'anno successivo vince il 1° premio al Concorso Europeo di Barletta ed è finalista al Concorso Internazionale di Viareggio. Nel '98 è l'unico chitarrista finalista del Concorso "Migliori Diplomati dell'Anno '97" di Castrocaro e vince il "4° Concorso Nazionale Città di Castelfidardo".Ha tenuto concerti, in Italia e all'Estero, per diverse Associazioni Musicali (Camerata Musicale Barese, Fondazione Concerti "Niccolò Piccinni", Auditorium Vallisa, Eurorchestra, Associazione Musicale culturale "G. Curci" di Barletta, Casa Museo Mauro Giuliani, Accademia Tadini di Lovere, "Onde Musicali" Iseo International Festival, Villa Consiglio, Falaut Festival di Salerno, Gitarren Tage di Vaihingen an Der Enz, Festival Internazionale della Valsesia, etc.) da solista e in formazioni cameristiche con "L'Accademia dei Cameristi" di Bari, la "Nuova Filarmonica Europea" condotta dal M.tro Bepi Speranza ed in duo col M.tro Antonino Maddonni, con cui costituisce il duo chitarristico "Pot-Pourri" col quale porta avanti un progetto di divulgazione del repertorio ottocentesco per chitarra e chitarra terzina.Nel 2000 si laurea con lode in Lingue e Letterature Straniere presso l'Università di Bari con una tesi di laurea su Peter Maxwell-Davies ed i compositori inglesi del XX secolo. Affianca all'attività concertistica quella didattica, tenendo incontri/concerto sul repertorio chitarristico ottocentesco ed insegnando nella scuola statale. Suona una chitarra del M. tro liutaio Mario Grimaldi e una replica di G. Ries del 1800 ca. costruita dal liutaio praghese Jan Tulácek. È del 2017 la pubblicazione del suo album "La Rose, 19th century guitar music" che ha ricevuto diversi consensi positivi dalla stampa internazionale.