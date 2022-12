I romanzi di Leontine De Nittis nell'anniversario della sua nascita

Un evento culturale, in occasione dell'anniversario dellasarà organizzato dalche da decenni valorizza la cultura e il turismo locale ed in particolare la figura di Léontine de Nittis, non solo moglie parigina del grande pittore Giuseppe De Nittis e donatrice della collezione di dipinti alla città natale di questi, Barletta, ma soprattuttoautrice esplicita o celata da uno pseudonimo maschile di romanzi e novelle, collaboratrice di giornali e riviste, memorialista, figura di spicco nei circoli e nei saloni della Parigi effervescente di fine Ottocento che merita di essere rivalutata e riletta.Proseguendo nel solco tracciato dalla Giornata di Studi Universitari "Ritratti di Léontine De Nittis -Storia, Arte, Letteratura" che si è tenuta al Castello di Barletta lo scorso 2 aprile organizzato dalla Ctg Léontine, dall'e dal, la presente iniziativa culturale che si terrà a, si incentra sulla, curata del Ctg Léontine, delle traduzioni italiane di Rosanna Damato e di Valentina Ricco dei romanzi di Léontine pubblicati a Parigi a fine Ottocento con lo pseudonimo di Olivier ChantalLa presentazione dei romanzi, con il, sarà moderata dal Prof. Ruggiero Doronzo dell'Università degli studi di Bari, inizierà con i saluti del Sindaco di Barletta Dott. Cosimo Damiano Cannito e dell'Assessore alla Cultura Dott. Cilli e vedrà la partecipazione della Prof.ssa Concetta Cavallini, ordinario di letteratura francese dell'Università degli studi di Bari e Presidente del Centro Interuniversitario di Ricerca "Forme e scrittura moderna" che illustrerà il pregio dell'arte letteraria di Léontine De Nittis e le peculiarità della sua scrittura in lingua francese e dell'Avv. Antonella Edvige Larosa, Presidente del Ctg Lèontine, ideatrice del progetto editoriale e curatrice dei romanzi in traduzione presentati. Si eseguiranno inoltre per la prima voltaa cura della dott.ssa Emanuela Carlone dei romanzi originali di Léontine De Nittis e dellaa cura della prof.ssa Rosanna Damato. La serata si concluderà per i partecipanti con l'in pinacoteca a cura di Antonia Colabella di brani tratti dai romanzi e con lanel suo inedito allestimento temporaneo curato dal Prof. Renato Miracco in attesa del rientro a febbraio 2023 dei quadri prestati alla prima ed eccezionale mostra su De Nittis negli U.S.A a Washington.Inoltre su richiesta del Ctg, in occasione dell'anniversario di nascita di Madame De Nittis, il Comune di Barletta nelle persone del Sindaco e dell'Assessore alla Cultura dott. Cilli che si ringrazia per la fattiva collaborazione all'evento, ha concesso l'