Grande successo per la IV Edizione del Festival Corale Pugliese “CantaPugliainCoro”

Si è conclusa a Barletta, domenica 15 giugno 2025, con un bilancio estremamente positivo la IV Edizione del Festival Corale Pugliese "CantaPugliainCoro", quest'anno interamente dedicato alla Musica Profana, che ha superato ogni aspettativa in termini di presenze, qualità musicale e partecipazione emotiva. Un'intera giornata, intensa e festosa, ha visto protagonisti sei cori provenienti da diverse province pugliesi: "Accordium" di Santeramo in Colle(BA); "Il Gabbiano" di Barletta (BT); "Note d'Argento" di Ceglie Messapica (BR); "Pop ElectroniChoir" di Palagianello (TA); "San Giuseppe" di Mottola (TA); "Voices of Freedom" di Barletta (BT); hanno portato una vera e propria ventata di novità nel cuore della città, animando sin dal mattino le strade del centro storico con flashmob musicali, coinvolgenti e pieni di gioia.La giornata è proseguita con un momento formativo di grande valore, curato dal Maestro Andrea Gargiulo, e si è intensificata dal pomeriggio fino a sera con diversi appuntamenti musicali culminati nella rassegna concertistica tenutasi nella suggestiva piazza d'armi del Castello, vero e proprio cuore pulsante dell'evento. A rendere ancora più speciale l'atmosfera, la presenza della troupe della trasmissione "Camper" di RAI 1, con la conduttrice Annalisa Baldi, che ha seguito il Festival da pomeriggio a sera, documentando ed arricchendo la manifestazione con riprese di ulteriori momenti musicali. Il leitmotiv dell'intera edizione, intitolata "Voci di pace", ha fatto da filo conduttore, lanciando un messaggio forte e chiaro contro i numerosi conflitti che affliggono il mondo. Un'emozione corale ha unito tutti i presenti in due momenti: davanti al rivellino del Castello, quando i cori si sono esibiti in un canto collettivo che ha dato il via, con grande impatto visivo e sonoro, alla rassegna serale ed al termine della stessa con il brano We are the world.Il Festival ha registrato il tutto esaurito, accogliendo un pubblico numeroso ed entusiasta che ha tributato calorosi applausi agli artisti e agli organizzatori. "CantaPugliainCoro" è uno degli eventi che costituiscono il Festival Corale Pugliese, organizzato da Chorus Inside Puglia APS ETS, Associazione Regionale presieduta dal Maestro Gianluigi Gorgoglione. Il festival si è svolto in collaborazione con il Coro polifonico "Il Gabbiano" di Barletta,sotto l'egida di Federcori e con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia BAT e Comune di Barletta.Il Festival Corale Pugliese comprende anche altri due importanti eventi itineranti: il Concorso School per Cori Scolastici e la rassegna Musica Divina, dedicata alla Musica Sacra. Insieme, queste iniziative promuovono in tutte le province pugliesi la bellezza del canto corale per tutte le età, contribuendo a elevare il livello qualitativo dei cori e ricevendo ogni anno lusinghieri consensi da parte di pubblico e critica.