Giornate Europee dell'Archeologia: visita guidata al Parco Archeologico di Canne della Battaglia

L'evento, coordinato a livello europeo dall'INRAP -Institut national de recherches archéologiques préventives, sotto l'egida del Ministero della Cultura francese e con il patrocinio del Consiglio d'Europa, nei monumenti di Puglia si svilupperà attraverso aperture straordinarie, laboratori e visite guidate tematiche incluse nel costo del biglietto di ingresso.Al Museo archeologico nazionale di Altamura sabato 14 giugno a partire dalle 18.00 appuntamento con "Tesori nascosti dai depositi del museo. Dalla ricerca scientifica alla valorizzazione".Lo staff del Museo avrà il piacere di dialogare con il Prof. Giacomo Eramo dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", con l'archeologo preistoricista dottor Vincenzo Stasolla e con il dottor Roberto Rotondo, funzionario archeologo della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Subacqueo. Si racconteranno i risultati della sinergia tra enti di tutela, di ricerca e di valorizzazione nel costruire conoscenza mettendola al servizio della comunità e del territorio. Saranno presentati gli esiti dello studio condotto su reperti provenienti dal territorio tra Laterza e Ginosa (Murgia e Grotta san Pellegrino) custoditi sin dal 2008 al Museo Archeologico di Altamura, dove, a valle delle analisi condotte, saranno presto esposti al pubblico. Un laboratorio aperto a tutti, curato dagli esperti Uniba, ci permetterà, inoltre, di osservare al microscopio le rocce utilizzate dai primi uomini per realizzare i loro strumenti e di scoprire come distinguere un semplice sasso da un prezioso, millenario, manufatto.Al Museo Nazionale "Jatta" di Ruvo di Puglia, venerdì 13 giugno alle 20.30 la direttrice guiderà i visitatori alla scoperta della collezione del Museo e della mostra temporanea "RiScoperte. Luci e ombre del collezionismo" allestita nel Grottone di Palazzo "Jatta". La visita guidata, della durata di circa un'ora, si soffermerà soprattutto sulla storia della collezione e sulle dinamiche del collezionismo dell'Ottocento, messe a confronto con quanto accade oggi, con l'intento di riflettere sui risvolti del traffico illecito dei beni culturali.Al Parco archeologico di Monte Sannace sabato 14 giugno a partire dalle 10.30 l'equipe di archeologi che ha partecipato allo scavo in acropoli appena concluso, accompagnerà i visitatori presso l'area di scavo, mostrando le strutture messe in luce che aggiungono nuovi dati alla storia di Monte Sannace nel periodo medievale, fase di cui ancora poco si conosce.Domenica 15 giugno alle 10.30 si terrà l'inaugurazione dell'Archeoground, un'area giochi inclusiva e tematica ,realizzata come trasposizione in gioco fisico del mito di Peucezio, il quale partendo dalla Grecia giunge in Puglia e fonda il popolo che da lui prenderà il nome, i Peucezi, molti secoli prima della guerra di Troia. Attraverso questa leggenda i bambini scopriranno la storia di Monte Sannace, divertendosi grazie alle attività ludiche presenti all'interno delle tre isole che compongono l'Archeoground.Al Museo Archeologico Nazionale e Castello di Gioia del Colle, venerdì 13 e sabato 14 giugno alle ore 10.00è in programma il laboratorio didattico "Ricostruiamo i vasi": dopo una breve introduzione sulla produzione della ceramica, i bambini si divertiranno a colorare puzzle di vasi con motivi decorativi, che poi applicheranno su cartoncino, ricostruendo così i vasi.Inoltre, venerdì 13 alle 10.00 e alle 17.00, sabato 14 alle 17.00 e domenica 15 giugno alle 10.00 il personale sarà lieto di accompagnare i visitatori "Alla scoperta delle collezioni del Museo".Presso il Parco archeologico di Siponto, sabato 14 giugno doppio appuntamento didattico a cura dell'associazione Archeo Sipontum: alle 10.30 spazio a "Nei panni dell'archeologo", laboratorio pratico dedicato alla simulazione di uno scavo archeologico; alle 17.00, nell'ambito dell'evento dal titolo "Vasai per un giorno" i visitatori potranno apprendere le antiche tecniche di lavorazione della ceramica, con possibilità di creare, attraverso l'uso di strumenti semplici, motivi decorativi ispirati alle antiche ceramiche medievali.Inoltre, sabato 14 giugno alle 10.30 e alle 11.30 in collaborazione con l'Università di Foggia, l'Università di Bari e l'Università McGill di Montréal (Canada), la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, l'associazione ArcheoSipontum e il Comune di Manfredonia, sono previste visite guidate al Parco archeologico di Siponto e agli scavi archeologici attualmente in corso. Sarà possibile visitare un settore di un quartiere residenziale a sud del decumano massimo di Sipontum, indagini che stanno offrendo un prezioso spaccato su stili e consuetudini di vita degli abitanti della città medievale, dal X-XI secolo sino al tardo XIV secolo.Inoltre, sabato 14 giugno alle 10.30 e alle 11.30 la Direzione Regionale Musei nazionali Puglia e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, incolla borazione con l'Università di Foggia, l'Università di Bari e l'Università McGill di Montréal (Canada),l'associazione ArcheoSipontum e il Comune di Manfredonia, organizzano visite guidate al Parco Archeologico di Siponto e agli scavi archeologici attualmente in corso. Sarà possibile visitare un settore di un quartiere residenziale a sud del decumano massimo di Sipontum. Le indagini stanno offrendo un prezioso spaccato su stili e consuetudini di vita degli abitanti della città medievale, dal X-XI secolo sino al tardo XIV secolo.Al Museo Archeologico Nazionale "Matteo Sansone" di Mattinata sabato 14 giugno a partire dalle 18.00 appuntamento con "Archeologia a piccoli passi": l'iniziativa, nata dalla collaborazione con l'Associazione Italiana Biblioteche - sezione Puglia - e il programma nazionale Nati per leggere, è stata pensata per far conoscere ai bambini di età compresa tra 4 e 7 anni il mondo dell'archeologia e degli oggetti normalmente espostiin un museo, attraverso letture ad alta voce a cura del gruppo di volontari NpL Puglia di Mattinata, Monte Sant'Angelo e Manfredonia. Ispirati dal racconto del libro e dalle illustrazioni, attraverso domande e curiosità, ogni storia sarà messa in relazione con l'esperienza del bambino e il suo mondo quotidiano.Inoltre, domenica 15 giugno a partire dalle 18.00, è previsto un laboratorio di simulazione di scavo archeologico dal titolo "Un giorno da archeologo", pensato per coinvolgere le nuove generazioni nel mondo della ricerca archeologica. Dopo una visita guidata al Museo e un'introduzione sul mestiere dell'archeologo, i piccoli partecipanti potranno vivere un'esperienza di scavo approfondendo le varie fasi dell'indagine archeologica: dalla preparazione del cantiere di scavo alla documentazione, raccolta e pulizia dei reperti. I ragazzi avranno a disposizione gli strumenti tradizionalmente utilizzati dagli archeologi(trowel, paletta, pennellino, secchio, macchina fotografica, materiale per il disegno) e si cimenteranno in un vero e proprio scavo archeologico. L'attività è rivolta ai bambini di età compresa tra i 7 e i 10 anni.domenica 15 giugno alle ore 17.00 l'equipe di scavo dell'Università degli Studi di Bari e Foggia accompagnerà il pubblico lungo una "Passeggiata tra le rovine di Canne: una lunga storia di scavi e ricerche".