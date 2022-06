Gasparri a Barletta per Cannito sindaco: «Forza Italia lavora per tutto il Sud»

«Forza Italia vuole aggregare, con il centrodestra e con le realtà civiche, la parte migliore della Puglia». Lo ha detto questa mattina il senatore azzurro Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti locali, intervenendo a Barletta per sostenere la candidatura a sindaco di Cosimo Cannito.«Da Barletta a tutti gli altri Comuni al voto - ha aggiunto Gasparri - bisogna puntare ad una proposta complessiva che riguardi il Mezzogiorno. Noi vogliamo che la serietà e la concretezza di Forza Italia vengano sostenute con il voto. Serve una politica di competenze che, nel Parlamento e nell'ambito europeo, attivi una filiera di risorse che devono arrivare nelle città del nostro Mezzogiorno». Per questo, sarà cruciale la primavera del 2023, quando sono fissate le elezioni politiche. «Le elezioni amministrative sono sempre un test per le politiche - ha proseguito Gasparri -. La primavera del 2023 è importante, vogliamo che il centrodestra torni a guidare l'Italia e in questo senso la maturità, la saggezza e la concretezza di Forza Italia sono essenziali per governare in sintonia con il territorio».«Sono onorato di essere sostenuto da Forza Italia», ha detto il candidato sindaco Cosimo Cannito: «Da liberal socialista, quale io sono, condivido in parte le loro idee. Questo sostegno mi onora e credo che aiuterà la città a liberarsi da un condizionamento politico che è gestito da un personaggio politico locale che conoscete molto bene. Non è un caso che tre sindaci, negli ultimi 20 anni, sono stati mandati a casa. Questa è un'anomalia politica tutta barlettana».Presenti all'incontro anche altri esponenti politici locali, tra cui il senatore di Forza Italia Dario Damiani: «L'importanza è questo collegamento che vede Barletta su tutti i tavoli nazionali. La presenza dei leader nazionali e l'unione che abbiamo fatto tra forze politiche di centrodestra e forze civiche a sostegno del dottor Cannito è di buon auspicio per governare la nostra città», ha concluso Damiani.