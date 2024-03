G7 della filosofia e dell'intelligenza artificiale, Damiani: «Per Barletta grande opportunità»

"Il G7 che si svolgerà in Puglia darà lustro ai nostri territori, mettendo la regione e l'Italia tutta al centro dell'attenzione internazionale. E' una grande opportunità per la Puglia e, in particolare, per Barletta che, grazie anche all'impegno del sindaco Cosimo Cannito, il 23 e 24 maggio ospiterà il G7 della filosofia e dell'intelligenza artificiale, un tema di grandissima attualità. Basti pensare che dopo il via libera del Parlamento europeo all'AI Act, che ha fatto dell'Ue la prima al mondo a dotarsi di regole sull'Intelligenza Artificiale, anche il nostro governo sta predisponendo un provvedimento con l'obiettivo di costruire una via italiana all'intelligenza artificiale"."Eventi di questa importanza portano miglioramenti permanenti nei luoghi interessati. Penso alle infrastrutture che dovranno garantire la massima sicurezza alle migliaia di persone che parteciperanno, ma anche alla creazione di nuovi posti di lavoro. Non posso dunque che ringraziare la premier Meloni e tutto il governo per aver scelto la mia terra come regione italiana più adatta ad ospitare il G7 e accogliere delegazioni da tutto il mondo", conclude.