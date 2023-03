Forum mostra sull'Ofanto al Castello di Barletta

Si sta tenendo presso il Castello di Barletta il ForuMostra "Il fiume Ofanto: fonte di vita e di bellezza", organizzato dal Consorzio Sviluppo sostenibile Valle dell'Ofanto, patrocinato dal Comune di Barletta, dal Consiglio Regionale della Puglia e dalla Provincia BAT/Ente Parco naturale regionale fiume Ofanto.L'evento si articola in tre giornate fino al 18 marzo. Dopo la presentazione e proiezione in prima visione assoluta, avvenuta ieri, del film documentario "Il fiume Ofanto, natura e biodiversità", realizzato dal prof. Giuseppe Cava, Consigliere d'amministrazione del Consorzio, oggi venerdì 17 alle 18.00, al termine dei saluti istituzionali dell'Assessore comunale alla Cultura, Oronzo Cilli, è in programma la proiezione di un reportage fotografico, a cura dell'ing. Giuseppe Pavone, dedicato interamente al fiume Ofanto, in cui si racconta il passaggio dalla sorgente alla foce.Sabato 18, alle ore 10, nella Sala conferenze si terrà il forum "Contratto di fiume – suo impatto sul territorio". Dopo i saluti istituzionali del Sindaco, Cosimo Cannito, del Presidente della Provincia BAT, Bernardo Lodispoto, di Francesco Ventola, Consigliere regionale, del prof. Antonio Uricchio, presidente del Comitato Tecnico scientifico del Consorzio, e dell'ing. Francesco Maggiore, presidente della Fondazione Dioguardi, i lavori saranno introdotti da una relazione del dott. Michele Marino, presidente del Consorzio. Seguiranno interventi del prof. geol. Ruggero Dellisanti, della dott. Giusy Caroppo, componente del CTS, del dott. Gerardo Fascia, presidente di Confcooperative - Cultura Turismo Sport Puglia, e conclusioni dell'arch. Mauro Iacoviello, direttore dell'Ente Parco naturale regionale fiume Ofanto.La manifestazione, volta ad esaltare e diffondere la bellezza naturalistica dell'unico fiume pugliese, pone in evidenza il Contratto di fiume come strumento che inizia a dare discreti risultati. Ma ai fini della salvaguardia e della miglior valorizzazione punta a sostenere l'approvazione del DDL "Istituzione del Parco nazionale dell'Ofanto" che sarà annunciato ufficialmente dal senatore Damiani. Al termine del Forum si terrà una breve cerimonia per la consegna, dalle mani del sen. Dario Damiani e del dott. Giovanni Copertino, già Presidente della Puglia e del Consiglio Regionale, del riconoscimento onorario di "Socio Benemerito" al Sindaco di Sant'Andrea di Conza e ad Enzo Suma, guida naturalistica di Ostuni, fondatore di "Archeoplastica".