Fornitura per libri di testo 2021/2022, a Barletta cambia la procedura

Non sarà più erogato un contributo economico ma un buono libri

L'amministrazione comunale di Barletta informa i cittadini che intendano presentare domanda per "l'assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per le scuole secondarie di 1° e 2° grado" che per l'anno scolastico 2021/2022rispetto a quella degli anni precedenti.Non sarà, infatti, più erogato il contributo economico ma sarà attivata la proceduraattraverso una piattaforma telematica attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it , dal 17/05/2021 al 20/07/2021.Tutte le indicazioni sono presenti nel documento che si allega di seguito.