Speciale
Formazione nel settore cleaning, il 18 novembre corso gratuito a Barletta
Giornata formativa rivolta alle imprese di pulizia di Puglia e Campania, promossa da MB CLEANING
Barletta - lunedì 10 novembre 2025 11.09 Sponsorizzato
Il 18 novembre 2025, dalle 8.30 alle 17:30, Barletta ospita il primo corso gratuito sulle tecniche di detersione e disinfezione dedicato alle imprese di pulizia. Per la prima volta, MB CLEANING organizza un corso di formazione gratuito rivolto alle imprese di pulizia di Puglia e Campania. L'incontro si terrà presso la sede MB CLEANING di Barletta (Via Trani, 122) e sarà dedicato alle tecniche corrette di detersione e disinfezione, con un focus specifico sulle pulizie di manutenzione e fine cantiere e sulle tecniche di intervento su diverse pavimentazioni con prodotti chimici.
Alla fine della giornata formativa verrà rilasciato il materiale didattico con una monografia degli argomenti trattati e l'attestato di partecipazione. Un'occasione unica per operatori del settore cleaning che vogliono aggiornarsi, confrontarsi e migliorare l'efficacia del proprio lavoro con l'ausilio di strumenti professionali e protocolli innovativi.
Il corso è totalmente gratuito ma la prenotazione è obbligatoria (massimo 40 partecipanti). È possibile iscriversi via WhatsApp al numero 342.5059582 indicando: nome partecipante, azienda di riferimento e recapito cellulare, oppure via mail all'indirizzo marketing@mbcleaning.it
