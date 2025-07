Fondazione della Disfida di Barletta, Tupputi e Spina: "Necessario sbloccare subito l'iter istitutivo"

"L'audizione di oggi in VI Commissione sulla legge regionale n. 3/2024 per l'istituzione della Fondazione della Disfida di Barletta ha evidenziato una situazione di stallo che non può più protrarsi oltre. Sono trascorsi diciassette mesi dall'approvazione della legge e la Fondazione non è ancora operativa. Durante l'audizione è emerso che esistono criticità normative segnalate dalla Corte dei Conti, ma il principale problema risiede nell'assenza di coordinamento tra Regione Puglia e Comune di Barletta. Gli uffici hanno confermato che non si è proceduto alla costituzione della Fondazione per mancanza di elementi essenziali come l'individuazione della sede e la formalizzazione della partecipazione dei soggetti fondatori, compito che spetta al comune di Barletta. È paradossale che dopo tutto questo tempo ci si ritrovi ancora a discutere di aspetti procedurali". Così in una nota congiunta il consigliere regionale di Forza Italia Giuseppe Tupputi e la consigliera regionale di Fratelli d'Italia, Tonia Spina.Abbiamo chiesto formalmente che il Comune di Barletta dichiari con atto ufficiale la propria volontà di partecipare come socio cofondatore. Contemporaneamente, la Regione deve verificare le risorse finanziarie stanziate e procedere agli aggiornamenti normativi necessari, con un emendamento che ci impegniamo a depositare, che aggiorni la scadenza dal 2024 e chiarisca definitivamente finalità e obiettivi della Fondazione. Non possiamo permettere che questioni burocratiche impediscano la nascita di questo organismo che potrebbe valorizzare uno straordinario evento, volano di sviluppo culturale e turistico per la BAT e l'intero territorio regionale. La Commissione è stata aggiornata al 30 luglio. Entro quella data ci aspettiamo che tutti i soggetti coinvolti abbiano compiuto i passi necessari per sbloccare questa situazione. I cittadini di Barletta meritano risposte concrete e tempi certi".