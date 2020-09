Filippo Caracciolo: «La Puglia ha bisogno di continuità»

Il candidato al Consiglio regionale pugliese: «La concretezza dimostrata in questi dieci anni sono il bigliettino da visita per la mia rielezione»

Social Video 2 minuti Caracciolo punta tutto sulla "concretezza"

Punta al terzo mandato da consigliere regionale Filippo Caracciolo, candidato nella lista del PD al fianco dell'uscente governatore Michele Emiliano. È la continuità dimostrata in questi dieci anni, dice Caracciolo, a rappresentare il bigliettino da visita per la sua rielezione.I prossimi cinque anni saranno cruciali, spiega il candidato, per portare avanti un percorso avviato con Nichi Vendola prima e con Michele Emiliano dopo. Al centro dell'agenda politica l'agricoltura e gli investimenti.