Fiera del Benessere 2026
Fiera del Benessere 2026
Speciale

Fiera del Benessere 2026, a Barletta un’edizione da record per stand e adesioni

Prevenzione, salute e lezioni pratiche il prossimo weekend

Barletta - martedì 6 ottobre 2026 12.16 Sponsorizzato
La Fiera del Benessere di Barletta si prepara a tornare sabato 10 e domenica 11 ottobre negli spazi dell'Hotel La Terrazza con un'edizione caratterizzata da una significativa presenza di stand e da numerose adesioni.

Promossa e organizzata dalle dott.sse Rosa Maria Convertini e Katia Calderone, la manifestazione, giunta alla sua terza edizione, gode del patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Barletta e si è consolidata negli anni come un contenitore dedicato alle diverse declinazioni del benessere, mettendo insieme prevenzione e salute, discipline olistiche, cura del corpo e della mente, alimentazione biologica e vegetariana, cosmesi naturale, artigianato e sostenibilità.

Sempre più numerosi gli operatori e le realtà che scelgono di prendere parte all'iniziativa. L'edizione 2026 amplia ulteriormente la presenza espositiva, riunendo professionisti, associazioni, artigiani e aziende provenienti anche da fuori territorio.

Accanto agli stand, la Fiera propone momenti di approfondimento, attività, lezioni e sperimentazioni pratiche, con l'obiettivo di affrontare il concetto di benessere da prospettive differenti e favorire una maggiore attenzione verso la qualità della vita e la consapevolezza nella cura di sé. Le pratiche inizieranno dalle ore 16.30 della giornata di sabato.

Il crescente interesse attorno alla manifestazione testimonia il percorso costruito negli anni e la capacità dell'evento di coinvolgere realtà differenti sui temi della prevenzione, della salute, dell'inclusione e del benessere psicofisico.

L'ingresso alla Fiera del Benessere è gratuito. Per partecipare alle pratiche proposte durante la manifestazione è necessaria la prenotazione, contattando il numero 328 135 7318.
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