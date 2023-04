Ferrotramviaria, «disservizi su treni e autobus»: la petizione dei pendolari

La petizione

Considerazioni

Enormi discrasie e conseguenti disagi provocati dal nuovo orario giornaliero di pullman e treni in vigore dallo scorso 3 aprile

Molti utenti sono lavoratori pendolari e turnisti, nonché studenti universitari e non

Molti utenti, specie quelli con disabilità visiva e motoria, usano solo ed esclusivamente il mezzo pubblico per recarsi sul posto di lavoro

Segnalazioni

Quotidiani disagi e disservizi dovuti a: ritardi fisiologici, frequente circolazione "perturbata"

Soppressione improvvisa di treni

Richieste alla Direzione di Ferrotramviaria

Ripristino dell'orario giornaliero delle corse dei treni e dei pullman da Andria per Bari e da Corato, Ruvo, Terlizzi e Bitonto per Barletta scalo e Barletta centrale, nelle fasce orarie di seguito specificate: Corato-Bari alle ore 4,54, con partenza da Andria alle ore 4,20 per Bari Centrale, corsa che va a copertura del turno lavorativo mattutino delle ore 7.00 e conseguente sincronizzazione con altri mezzi di altre aziende di trasporto

Istituzione di corse pomeridiane di ritorno da Barletta vs Corato, Ruvo, Terlizzi e Bitonto, in particolare alle ore 15,37, 18.30, 19.15

Inserimento di una corsa automobilistica da Andria a Barletta alle ore 20.30

Ripristino di alcune corse automobilistiche

Attivazione di soluzioni immediate e tempestive per le soppressioni improvvise delle corse

Comunicazione di corrette informazioni all'utenza da parte del personale

Conclusioni

Non sono soddisfatti delle nuove tabelle orarie iche utilizzanodella. «Paradossalmente, da quando sono stateed è stato riaperto alla circolazione ferroviaria il tratto del tragico incidente del 12 luglio del 2016, la situazione si è aggravata e non di poco». Tanto che si è costituito undei viaggiatori ferrovia nord barese Bari e Bat che stanno promuovendo in questi giorni unache inizieràalle ore 18.00, a corso Jatta a«La rimodulazione delle tabelle orarie da e per Andria, Corato e Barletta ha fatto cessare i. Questo è il punto che si intende portare all'attenzione di numerose istituzioni pubbliche, in primis alla direzione generale di Ferrotramviaria Spa e quindi all'assessorato regionale alla mobilità sostenibile, al servizio di vigilanza TPL Regione Puglia, al presidente della regione Puglia Michele Emiliano, al ministro dei trasporti ed infrastrutture on. Matteo Salvini, ai Sindaci di Barletta, Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Bitonto».«Con l'auspicio che tali richieste vengano accolte, la presente petizione è stata inviata per conoscenza all'assessorato ai trasporti e mobilità sostenibile regione Puglia, al presidente Giunta Regionale e al Ministro per le infrastrutture affinché si vigili sul corretto comportamento di Ferrotramviaria Spa e, ove si evidenziassero mancanze, se ne valuti la rescissione del contratto d'esercizio».