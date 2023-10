L’assessore Maurodinoia e Filippo Caracciolo in visita i cantieri di Ferrotramviaria ad Andria e Barletta

Sopralluoghi sui cantieri di Ferrotramviaria di Andria e Barletta questa mattina per l'assessore ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile della Regione Puglia, accompagnata dal direttore generale trasporto di Ferrotramviaria, dal consigliere regionale, dalla dirigente della Sezione regionale Infrastrutture per la Mobilità,e dal dirigente Settore Affari generali, legale e investimenti di Ferrotramviaria,. Sui cantieri di Andria è stata presente anche l'assessore comunale alla Visione Urbana,I nuovi sopralluoghi ad Andria, dopo quelli di luglio, si sono resi necessari per verificare lo stato di avanzamento dei lavori relativi all'interramento per circa 3 km della linea ferroviaria che attraversa la città, con conseguente soppressione di quattro passaggi a livello, la realizzazione della nuova fermata interrata Andria Nord, la riqualificazione e l'interramento della stazione ferroviaria di Andria Centrale. Questo intervento del valore di circa 72 milioni di euro è finanziato a valere sul PO FESR 2014-2020 nell'ambito del Grande Progetto "Adeguamento ferroviario dell'area metropolitana Nord-barese", di cui la società Ferrotramviaria è soggetto attuatore per conto della Regione Puglia."La Commissione Europea impone obiettivi e scadenze stringenti– ha spiegato–. La conclusione dei lavori su Andria è fissata al 30 giugno 2024, ma già a fine anno ci sono scadenze che vanno rispettate. Oggi ho potuto verificare che da parte di tutti c'è l'impegno ad accelerare per portare a compimento l'intervento secondo cronoprogramma, nonostante i tanti intoppi che hanno rallentato un progetto importantissimo per ricucire e riqualificare la città, potenziando i servizi ferroviari."A Barletta è stato visitato il cantiere relativo al progetto "Realizzazione del secondo fronte di stazione della stazione di Barletta, lato via Vittorio Veneto" volto a potenziare la stazione di interscambio di Barletta Centrale, ponendo le basi infrastrutturali per l'interoperabilità RFI-Ferrotramviaria. Infatti il secondo fronte ospiterà il fabbricato viaggiatori di Ferrotramviaria nella stazione di Barletta Centrale e, inoltre, tramite il prolungamento del sottopasso pedonale esistente e la realizzazione di un nuovo sistema di collegamento tra lo stesso sottopasso e il piano stradale di via Vittorio Veneto, garantirà la ricucitura urbana tra i due quartieri separati dalla linea ferroviaria. L'importo totale dell'intervento è pari a € 3.973.000,00, finanziati a valere sul PO FESR 2014-2020 sempre nell'ambito del Grande Progetto "Adeguamento ferroviario dell'area metropolitana Nord-barese", da impegnare entro fine anno."Anche questo cantiere soffre di problemi oggi comuni a molti altri cantieri relativamente all'approvvigionamento delle materie prime – ha aggiunto l'assessore – ma c'è la volontà di procedere speditamente per rispettare il cronoprogramma e offrire alla città una infrastruttura che riqualificherà la città e offrirà servizi di trasporto intermodale sempre più efficienti.""Dopo questa visita – ha concluso l'assessore – l'impegno della Regione sarà quello di monitorare con attenzione il rispetto del cronoprogramma dei cantieri di Andria e Barletta, cercando di affrontare insieme a tutti i soggetti coinvolti le eventuali criticità che si presenteranno."