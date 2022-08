Elezioni politiche, Stella Mele candidata nelle liste di Fratelli d'Italia

Correrà per un posto a Palazzo Madama la barlettana, avvocato e attualmente consigliera comunale di Fratelli d'Italia tra i banchi della maggioranza. Il suo nome è il quarto nel Collegio plurinominale Puglia - 01 (Senato della Repubblica) nell'elenco dei candidati ufficialmente presentati dal partito di Giorgia Meloni.«Non nascondo la difficoltà nel dover scremare nomi da tutte le proposte di candidatura che Fratelli d'Italia ha ricevuto in Puglia, tutte di alto profilo tra professionisti, politici, società civile, imprenditori. Tra questi abbiamo dovuto scegliere le candidature più radicate sul territorio, alcune già misuratesi elettoralmente negli anni passati, altre con esperienze amministrative già maturate; giovani e donne professionisti, impegnati nel sociale. Una squadra vincente già in partenza, posso affermarlo con orgoglio».È quanto ha dichiarato il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, on. Marcello Gemmato, commentando le liste di Fratelli d'Italia in Puglia da poco depositate.