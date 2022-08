Elezioni politiche, da Barletta Luca Lacerenza candidato con +Europa

Sono ore di conferme e di cambi repentini quelle che ci separano da lunedì sera, quando è fissato il termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati alla Camera e al Senato in occasione delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.Da Barletta l'ultima novità arriva da +Europa: il barlettano Luca Lacerenza, infatti, concorrerà per un seggio alla Camera (collegio plurinominale Puglia - 01) proprio con il simbolo del partito di Emma Bonino che fa parte della coalizione di centrosinistra insieme al Partito democratico, Verdi, Sinistra italiana e Impegno civico.Lacerenza ha aderito a +Europa circa un anno fa, dopo aver militato per anni nel Partito democratico. Proprio con il Pd si è candidato al Consiglio comunale durante le elezioni amministrative di Barletta nel 2018.