Due morti trovati in una villetta a Barletta

Un macabro ritrovamento questa mattina in una villetta residenziale nel quartiere Barberini di Barletta, precisamente inDalle prime informazioni, sono stati trovati i corpi diSono intervenuti sul posto i carabinieri della caserma di Barletta che indagano coordinati dal magistrato della procura di Trani, Francesco Aiello. Atteso l'arrivo di Antonio De Donno, medico dell'istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari.Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi sulle cause del decesso.- I corpi sono di una persona anziana e una più giovane, la mamma e il figlio. A dare l'allarme è stato il padre. Da indiscrezioni sembra che i due fossero morti già da qualche giorno quando sono stati trovati questa mattina.Fonte foto: Ansa Puglia