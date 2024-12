Domani a Barletta arriva "Puglia destination Go - Organizziamo il turismo"

Si concluderà domani, a Barletta, il percorso partecipativo in dieci tappe "Puglia Destination Go – Organizziamo il turismo" fortemente voluto dall'Assessorato al Turismo della Regione Puglia. L'obiettivo è proseguire nella crescita e consolidamento del turismo, industria che rappresenta parte fondamentale dell'economia regionale pari a circa un quarto del Prodotto Interno Lordo (PIL). Per raggiungere questo obiettivo, ed al contempo ascoltare tutti i territori, condividere le innovazioni e le strategie, ampliare il network, domani gli incontri si terranno a Barletta nel Future Center in viale Guglielmo Marconi 39.Nelle nove tappe tenutesi a Otranto, Lecce, Gallipoli, Vieste, Foggia, Bari, Brindisi, Alberobello e Taranto, agli incontri con l'Assessorato regionale al Turismo hanno partecipato centinaia di Comuni, stake holder pubblici e privati, che hanno risposto manifestando la vitalità del settore e l'interesse per il futuro della Puglia e dell'industria turistica regionale."Puglia Destination Go" rappresenta un'opportunità per aprire il confronto sulla governance delle destinazioni pugliesi, presentando modelli operativi e casi di studio, illustrando come sia possibile strutturare e finanziare una DMO (Destination Management Organization) per potenziare lo sviluppo turistico locale.L'appuntamento a Barletta, domattina ore 9-13 e domani pomeriggio ore 14-17, coinvolgerà specifici operatori: istituzioni, associazioni del Partenariato Economico e Sociale regionale ed enti pubblici parteciperanno su invito riservato, mentre gli operatori turistici privati potranno accreditarsi attraverso il servizio digitale nel DMS Puglia - fino ad esaurimento posti - dove saranno pubblicati i singoli eventi per tappa.Le DMO sono un modello organizzativo innovativo, volto a coordinare tutti gli attori del turismo – dalle istituzioni agli operatori privati – per costruire un'offerta integrata, capace di gestire in maniera sinergica le destinazioni pugliesi.L'assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane illustrerà ai giornalisti obiettivi, strategie e novità prima dell'avvio dell'evento "Puglia Destination Go" durante il:PUNTO STAMPADOMANI mercoledì 4 dicembre ore 9.15a Barletta nel Future Centerviale Guglielmo Marconi 39