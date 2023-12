De Nittis, per Santa Lucia una speciale visita guidata a lume di candela

Il programma della settimana svedese in Puglia

Dopo il successo riscontrato dalla "Settimana Pugliese in Svezia", nell'ambito della rassegnaideata e realizzata da Euforica, si entra nella seconda fase con laMancano pochi giorni con i preparativi che fervono con l'intento, anche in questa edizione, di fare luce sulle radici comuni della cultura europea creando un filo diretto traattraverso la conoscenza e l'interscambio degli usi e costumi legati alla data deled al culto della luce identificati con laMa entriamo nel dettaglio dellaDal 2009 l'Ambasciata di Svezia porta in Italia una delle tradizioni più amate e suggestive del calendario invernale svedese: la festa di Santa Lucia.Due saranno, infatti, le performance del: all'interno della Basilica di Santa Croce a Lecce e nel suggestivo scenario della Basilica di Santa Caterina d'Alessandria a Galatina.Il buio invernale delle serate del 12 e 13 dicembre, in cui tradizionalmente si celebra il dies natalis della Martire Siracusana, verrà illuminato dalle candele del corteo di Santa Lucia, composto da dodici giovani delche intoneranno le tradizionali melodie natalizie svedesi tipiche delle celebrazioni della Santa in combinazione con le melodie ancestrali del gruppo salentinoe dell'arpista. L'iniziativa è realizzata grazie al prezioso contributo dell'Ambasciata di Svezia in Italia, di AssoSvezia – Camera di Commercio Italo-Svedese e di importanti partner commerciali quali IKEA ed Ericsson.Non potevano certo mancare, anche quest'anno, i festeggiamenti perLe celebrazioni di quest'anno prevedono la reintroduzione del, con la cerimonia del, in cui verrannocome ex voto e simbolo di devozione.In mattinata, alle ore 8.00, la Celebrazione della Santa Messa Mattutina in onore della Santa.Sempre ilvi sarà nella Chiesa Matrice di San Lorenzo, dalleSeguirà il concerto delUn capitolo a parte lo meritano senza dubbio "La luce delle candele (elettriche) sarà l'elemento conduttore anche della visita guidata allarealizzata in collaborazione con l'Seconda esperienza nel suo genere in Puglia, dopo quella realizzata nel 2022 presso il Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MARTA), questa particolare attività vuole sensibilizzare il visitatore circa le tematiche dell'accessibilità universale e del risparmio energetico tra i tesori e le meraviglie di uno dei musei più importanti della Puglia e che espone alcune delle opere più interessanti del pittore impressionistaLa Blind Dinner realizzata in collaborazione con l'permetterà ai partecipanti di vivere un'esperienza sensoriale completamente immersi nel buio in cui i veri protagonisti saranno la tradizione culinaria e la riscoperta dei sensi del gusto, dell'udito e del tatto.Ma nella Notte delle Candele può neppure mancareDue sono infatti gli eventi che caratterizzano questa edizione della rassegna realizzati grazie al prezioso contributo dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Don Tonino Bello" di Tricase: "Alla scoperta delle arti" e "Uno guardo sull'arte".Ilverrà guidata nella visita allo, il primo museo al mondo realizzato all'interno di una scuola in cui ammirare opere d'arte completamente realizzate da studenti.si esibiranno in una live performance dal titolo "Uno sguardo sull'arte" nell'ambito della tradizionalela celebre città delle luminarie pugliesi. 39 studenti del Liceo Artistico verranno selezionati con un apposito contest avente come tema gli occhi per dipingere in 13 postazioni della Fiera di Santa Lucia gli sguardi delle persone che incroceranno nell'area mercatale della città di Scorrano.Basilica di Santa Croce, ore 20.00Visita guidata del Coro Svedese di Santa Lucia e dello staff diplomatico dell'Ambasciata di Svezia in Italia allo SMART (Students' Museum of Art) di PoggiardoLiceo Artistico "Nino della Notte", ore 11.30Live performance degli studenti del Liceo Artistico "Nino della Notte" di Poggiardo nell'ambito della Fiera di Santa Lucia a ScorranoArea mercatale, ore 10.00Celebrazione della Santa Messa Mattutina di Santa Lucia in Chiesa Madre, ore 8.00Cerimonia di benedizione delle Candele di Santa LuciaSolenne Celebrazione della Messa di Santa LuciaChiesa Madre, ore 18.30Santa Messa in onore di Santa Lucia, ore 18.00Concerto del Coro Civico LaterChorus di Laterza diretto dal Maestro Vincenzo PerroneChiesa Matrice di San Lorenzo, ore 19.30Basilica di Santa Caterina d'Alessandria, ore 20.30Visita guidata a lume di candela alla Pinacoteca "Giuseppe De Nittis" di BarlettaPalazzo Marra, ore 17.30Cena al buio alla riscoperta dei sapori della cucina tipica pugliese e svedese