Dante International: domani l'iniziativa in due licei di Barletta

Il 27 febbraio c.a., alle ore 16.30, presso l'Aula Magna del Liceo Statale "A. Casardi" diretto dalla D.S. prof.ssa S. Ardito, si terrà il convegno in modalità mista sul tema "Le figure femminili nella Commedia", in collaborazione con il Liceo Classico "Socrate" di Bari, il "Saint Ignatius College Prep" di Chicago e la Dante Society of America in collegamento dalla sede della New York State University.L'evento, nato da un'idea della prof.ssa Ronzino, rientra nel progetto d'Istituto "Dante International" e ha l'obiettivo di realizzare un costruttivo scambio di buone pratiche relative alla metodologia didattica dell'opera dantesca tra le scuole di diverse parti del mondo, attraverso la condivisione da parte degli studenti di lezioni-modello multimediali e interdisciplinari.Fra i partecipanti al dibattito:• prof.ssa A. Cornish e prof. R. Herzman, rispettivamente presidente e responsabile della sez. Educazione della Dante Society of America, docenti presso la New York State University;• prof. A. Casadei, ordinario di Letteratura italiana presso l'Università di Pisa, presidente del gruppo di lavoro "Dant&Noi" dell'AdI (Associazione degli Italianisti);• prof.ssa L. Cavone, responsabile dell'AdI-sd (Associazione degli Italianisti – sez. didattica) per la Puglia;• prof. A. Mazzucchi, ordinario di Filologia della Letteratura italiana presso l'Università degli studi di Napoli "Federico II", direttore scientifico dell'Alta Scuola di Formazione dantesca del Ministero dell'Istruzione;• prof. A. Masi, Segretario generale della Società Dante Alighieri, Comitato nazionale e il prof. G. Lagrasta, presidente della SDA Comitato di Barletta.