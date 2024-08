Cultura e Disfida, «un incontro per ritornare alla serenità e alla giusta collaborazione»

«Accolgo volentieri l'appello rivoltomi, in qualità di presidente della Commissione cultura, dai consiglieri Diviccaro e Paolillo relativamente alla organizzazione e programmazione della Disfida di Barletta, nonché al rapporto istituzionale con l'assessore di riferimento».La replica giunge dal presidente della Commissione cultura, il consigliere comunale Ruggiero Fiorella, che aggiunge: «Preliminarmente, mi sembra doveroso e corretto evidenziare che l'assessore Cilli non ha mai assunto atteggiamenti irrispettosi nei confronti della Commissione, partecipando puntualmente alle nostre convocazioni e mostrandosi sempre collaborativo. Per quanto riguarda l'evento della Disfida, posso riferirvi che siamo finalmente giunti ad una soluzione definitiva, atteso che lo stesso è stato formalmente affidato al Teatro Pubblico Pugliese con delibera di giunta numero 297 del 20 agosto 2024, che ne curerà la organizzazione.Mi sono premurato di sentire personalmente l'assessore Cilli, il quale mi ha garantito che la Disfida 2024 sarà un evento che entusiasmerà i cittadini di tutte le età e che vedrà i momenti cruciali della rievocazione con numerose attività collaterali a beneficio di tutti. Ciò detto non si può non tener conto delle istanze rivolte a gran voce dai consiglieri Diviccaro e Paolillo, nei cui confronti vi è massima stima e fiducia.Per tale ragione ritengo, di comune accordo con gli altri membri della commissione, i consiglieri Gorgoglione e Cardone, sia necessario un incontro al fine di un immediato ritorno alla serenità e alla giusta collaborazione, che passa attraverso il confronto diretto sulla linea politica e amministrativa da attuare in un settore così importante qual è quello della cultura, con l'auspicio di una programmazione tempestiva, che tenga conto delle esigenze di tutti».