Contro abuso e traffico di droga, Asl BT in prima linea con un convegno informativo

In occasione della XXXV Giornata Mondiale contro l'abuso e il traffico illecito della droga, istituita dalle Nazioni Unite il 26 giugno 1988, l'Unità Operativa Complessa Servizio Dipendenze Patologiche - diretta dal dott. Gianfranco Mansi - del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Asl Bt, con il patrocinio del Comune di Andria-Assessorato delle Politiche Giovanili, ha organizzato una serata di approfondimento e dialogo sulle reali ragioni profonde di un male tanto diffuso, che minaccia la vita di molte persone e delle loro famiglie."Il fenomeno delle dipendenze patologiche - afferma Gianfranco Mansi, Direttore UOC SER.D. Asl Bt - chiama in causa tutti i livelli di responsabilità della comunità civile, perché ancora troppo debole è l'iniziativa culturale e sociale di prevenzione, mentre soprattutto i giovani si accostano alle droghe di ogni tipo, alcol e ludopatia, con sempre crescente facilità e ad età sempre più basse. Abbiamo cercato con forza un luogo simbolo dei giovani come l'Officina San Domenico ad Andria per cercare un canale di dialogo con i giovani e rimarcando il ruolo dell'Asl nel contrasto alle tossicodipendenze".L'apertura dei lavori è in programma alle ore 19.30 con i saluti istituzionali di S.E.R. Monsignor Luigi MANSI, Vescovo di Andria, di Rocco Palese, Assessore Regione Puglia Sanità, di Giovanna Bruno, Sindaca di Andria, di Giovanni Vurchio, Presidente del Consiglio Comunale, di Viviana Di Leo, Assessore alle politiche giovanili – Comune di Andria, di Sergio MAZZIA, Vicario del Prefetto- Coordinatore della Prefettura U.T.G. BAT, di Tiziana Dimatteo, Direttore Generale Asl Bt e di Giuseppe Barrasso, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Asl Bt.A seguire anche performance teatrali con Agata Paradiso e musicali con il contributo della band "MISGA".