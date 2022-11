Contrasto ai disagi economici e sociali nella BAT, presto un osservatorio permanente

Creare un osservatorio permanente per «attuare le migliori strategie per una azione politico-amministrativa finalizzata ad attuare un'attività di prevenzione ai fenomeni speculativi connessi alla crisi, ma anche con un grande sguardo alle tensioni sociali, che prevediamo possano legarsi a questo momento storico». È quanto emerso durante il tavolo convocato questa mattina dalUna situazione che vede acuire anche i fenomeni di. E in termini di numeri, anche dai report di Bankitalia,. Per questo, occorre intervenire con più risorse, personale e mezzi.A rappresentare il comune di Barletta c'era il vice-sindaco Giuseppe Di Leo. Al suo fianco, i rappresentanti degli altri comuni con a capo il presidente della provincia Bernardo Lodispoto. A tracciare un bilancio di quanto discusso è stato il presidente di Confindustria Puglia,: «E' una situazione molto complicata, dove ci sono problemi sia per il rincaro dei costi dell'energia e sia per l'inflazione, ma nel nostro territorio abbiamo problemi di delinquenza, che sono fortissimi. Abbiamo il procuratore Nitti e tutte le forze dell'ordine che si stanno battendo in prima linea, però sono troppo pochi gli uomini che lo Stato ci dà per combattere la criminalità.