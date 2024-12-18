Consiglio comunale del 6 novembre 2024. <span>Foto Ida Vinella</span>
Consiglio comunale del 6 novembre 2024. Foto Ida Vinella
Istituzionale

Consiglio comunale convocato per il 27 dicembre

Quattoridici i punti all'ordine del giorno

Barletta - mercoledì 18 dicembre 2024
Il Consiglio comunale è convocato presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell'ex Tribunale in Via Zanardelli, per Venerdì 27 Dicembre 2024 con inizio alle ore 09,30 in seduta di prima convocazione.

Ordine del giorno

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA. COMUNICAZIONE EX ART. 166, COMMA 2 DEL D. LGS 267/2000. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DEHORS MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 17.07.2017. (Proposta 169)

RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 29/2021 PRONUNCIATA DAL TAR PUGLIA SEDE DI BARI- SEZ. III - AVVOCATURA. (Proposta n.118);

RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 1632/2024 DEL TRIBUNALEDI TRANI – SEZIONE LAVORO (N. 2658/2019 R.G.) AVVOCATURA COMUNALE. (Proposta 124);

RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 4243/2024 PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO DI STATO SEZ. VII AVVOCATURA. (Proposta 125)

RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 230/24 PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA AVVOCATURA. (Proposta 135)

RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.295 DI VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 (SETTORE P.L.) (Proposta 137)

RATIFICA DELIBERA DI G.C. N.306 DI VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 (UFFICIO P.I.) (Proposta 138)

RATIFICA DELLA DELIBERA DI G.C. N. 302 DEL 31/10/2024 DI VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 ANNUALITA' 2025 (Proposta 139)

RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.304 DI VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 (TPL) (Proposta 140)

RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 246/2024 PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA – AVVOCATURA (Proposta 150)

RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA ORDINANZE R.G.E. N. 1017 E 1019/2023 EMESSE DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIB. DI TRANI AVVOCATURA (Proposta 151)

RATIFICA DELIBERA DI VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 N.309 DEL 08/11/2024 (Proposta 145)

RICOGNIZIONE ANNUALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA EX ART.30 D.LGS.201/2022 (Proposta 160)
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